محافظ دمياط تُكرم الأمهات المثاليات لذوي الهمم «قادرون باختلاف»

شهدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الاثنين، فعاليات حفل تكريم الأمهات المثاليات لذوي الهمم، خلال احتفالية أقامتها مديرية الشباب والرياضة، بنادي «المستقبل» الرياضي، في مدينة دمياط الجديدة، لتكريم الأمهات المثاليات للأبناء من فئة «قادرون باختلاف».

بُناة المجتمع وركيزته الأساسية

ووجهت محافظ دمياط التحية لامهات مصر وعظيماتها فى عيدهم، مشيدةً بالدور الذي تقدمه لخدمة أبنائها ورعايتهم، حيث أكدت أنهن «بُناة المجتمع وركيزته الأساسية»، كما أكدت أيضاً أن «أمهات أبنائنا من ذوي الهمم، تقدمن دوراً كبيراً لرعايتهم ودعمهم، لإعداد جيل قوي قادر على بناء مستقبل الوطن»، معربةً عن فخرها الشديد بتكريمهن اليوم.

دور قوي وفعال لذوي الهمم

وأشارت محافظ دمياط إلى اهتمام رئيس الجمهورية بملفات دعم المرأة وذوي الهمم، لافتةً إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بالأم المصرية، باعتبارها الصانع الرئيسى للمستقبل، هذا إلى جانب الاهتمام بذوي القدرات الخاصة، باعتبار أنهم نسيج أساسي في المجتمع، وأصحاب دور قوي وفعال.

ومن جانبه، وجه مدير مديرية الشباب والرياضة، عاطف عبد الهادي، الشكر إلى محافظ دمياط على دعمها المستمر لأنشطة مديرية الشباب والرياضة بدمياط، والتي حظيت بنجاح غير مسبوق تحت قيادتها، حيث أهدى الدكتورة منال عوض درع المديرية، تقديراً لتلك الجهود.

تكريم الأمهات المثاليات

بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتضمنت الاحتفالية فقرة فنية قدمها ذوو الهمم، ثم كرمت محافظ دمياط الأمهات المثاليات لذوي الهمم، وهن: «سمر ماهر حجازي، وعنبة جاد الشربيني، وإيمان مصطفى سليم، ومنال كامل الفواخري، وسماح وجدي دهب، ومرفت إبراهيم خليل، وأمنية محمد العزبي، وسامية حسين العوادلي، ونجاة توفيق عيون، وفاطمة السيد الصديق».

تكريم أبطال «قادرون باختلاف»

كما قامت محافظ دمياط بتكريم أبطال المحافظة من ذوي الهمم، من فئة «قادرون باختلاف»، وهم إبراهيم حمدتو، بطل العالم في تنس الطاولة، وإيناس الجبالي، حاصلة على الميدالية البرونزية في أولمبياد البرازيل، وفاطمة البربير، حاصلة على الميدالية البرونزية لبطولة العالم في رفع الأثقال للمكفوفين وزن تحت 67 كيلوم، ومنى بعيت، حاصلة على الميدالية البرونزية لبطولة العالم في رفع الأثقال للمكفوفين وزن تحت 75 كيلو.