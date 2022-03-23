عاجل.. مصرع أب ونجله في تصادم سيارتين على طريق «دمياط-رأس البر»

لقي رجل وابنه مصرعهما في حادث تصادم بين سيارتين، مساء اليوم الأربعاء، على طريق دمياط - رأس البر.

تلقى اللواء حسام بدرة ، مدير أمن دمياط، إخطارا من مستشفى دمياط التخصصي يفيد بوفاة رفاعي قرني، 50 عاما، وابنه «عمرو»، 30 عاما، ويقيمان في محافظة المنيا.

وتبين من التحريات حدوث الوفاة نتيجة تصادم سيارتين على طريق دمياط - رأس البر، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث.