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عاجل.. مصرع أب ونجله في تصادم سيارتين على طريق «دمياط-رأس البر»

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عبده عبد الباري
10:24 م | الأربعاء 23 مارس 2022
مصرع أب وابنه

مصرع أب وابنه

لقي رجل وابنه مصرعهما في حادث تصادم بين سيارتين، مساء اليوم الأربعاء، على طريق دمياط - رأس البر.

 تلقى اللواء حسام بدرة ، مدير أمن دمياط، إخطارا من مستشفى دمياط التخصصي يفيد بوفاة رفاعي قرني، 50 عاما، وابنه «عمرو»، 30 عاما، ويقيمان في محافظة المنيا.

وتبين من التحريات حدوث الوفاة نتيجة تصادم سيارتين على طريق دمياط - رأس البر، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث.

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بقلم عبده عبد الباري