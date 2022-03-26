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تشكيل المجلس الجديد لمدينة الإنتاج الإعلامي برئاسة عبدالفتاح الجبالي

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أحمد حسين صوان
05:53 م | السبت 26 مارس 2022
عبدالفتاح الجبالي

عبدالفتاح الجبالي

وافق مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، في اجتماعه عقب انعقاد الجمعية العامة الـ26، اليوم السبت الموافق 26 مارس 2022، على توصية الهيئة الوطنية للإعلام، بتعيين عبدالفتاح الجبالي رئيساً لمجلس الإدارة.

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام، قد قامت بتغيير ممثليها في المجلس الجديد، وجرى تعيين كل من مجدي لاشين، وميرفت علي، وطه محمود، وأحمد حسين، في التشكيل الجديد للمجلس، بدلاً من فاطمة فؤاد، وسناء منصور، وشوقية عباس.

التصديق على القوائم المالية

وعقدت الجمعية العامة العادية للشركة الـ26، اجتماعها اليوم، واكتمل النصاب القانوني لها بحضور 79% من مالكي الأسهم، وصدقت الجمعية على القوائم المالية، واعتمدت التعديلات التي طرأت على مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وصادقت على مجلس إدارة الشركة الجديد، وعلى توزيع الأرباح عن عام 2021، كما جرى انتخاب حسين سعد زغلول وطارق فتح الله، عضوين جديدين بمجلس الإدارة، ممثلين عن الاكتتاب العام.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.