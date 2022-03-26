رئيس «الوفد» يلتقي اتحاد عمال الحزب: لا مجال للطلبات الخاصة

التقى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، اليوم، باتحاد العمال في الحزب، برئاسة سعيد الجوجري، بحضور فيصل الجمال، أمين صندوق الحزب، واللواء سفير نور عضو الهيئة العليا، ولفيف من أعضاء وقيادات العمال بالوفد.

وناقش رئيس الوفد مطالب اتحاد عمال الوفد والتي كان أبرزها دراسة إدراج أعضاء الاتحاد ضمن الهيئة الوفدية، مؤكدا أنه بالنسبة لاختيار وتشكيل اللجان العامة بالمحافظات والجمعية العمومية فإنه سيراعى في التشكيل إدراج العمال ضمن تشكيلات هيئات الحزب إعمالا لنص اللائحة.

«الوفد» ينظر للعمال باعتبارهم القاعدة العريضة للمجتمع

وقال يمامة إن الوفد كحزب سياسي ينظر للعمال باعتبارهم القاعدة العريضة للمجتمع، مؤكدا أن تشكيل اللجان في المحافظات والنوعية للأسف تمت بالتعيين، حيث تم اعتماد 30 لجنة نوعية في يوم واحد فقط في 5 فبراير الماضي، لذا سيتم إعادة تشكيل كل اللجان النوعية وفقا للمؤهلات وكذلك لجان المحافظات بشكل مؤقت، على أن يراعى بعد ذلك وقف تعيين المشوب باختيارهم.

وأضاف رئيس الحزب قائلا: «لا مجال للطلبات الخاصة، لمصلحة الوفد أولا، خاصة وأنني رئيس لكل الوفديين».

وقدم الحضور التهاني للدكتور عبد السند يمامة على فوزه بمنصب رئيس «الوفد» في انتخابات 2022، مشيرين إلى أنهم سيعملون بشكل قوي خلال الفترة المقبلة من أجل عودة «الوفد» للمكانة التي تليق بتاريخ بيت الأمة.