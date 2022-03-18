حزب الوفد: الكشف على 490 حالة في قافلة طبية بقرية غمازة بالصف

نظم حزب الوفد، قافلة طبية متخصصة لتوقيع الكشف على أهالي قرية غمازة الكبرى بالصف في تخصص العظام والرمد، تحت رعاية رئيس الحزب الجديد، عبد السند يمامة، وشارك في تنظيم القافلة الطبية أعضاء حزب الوفد بالصف.

15 عملية مياه بيضاء و4 جراحات عظام

ووقعت القافلة الطبية الكشف على 490 حالة على مدار اليوم، إذ تم الكشف على 180 حالة في تخصص العظام، سيخضع 4 حالات منها للأشعة والفحوصات الدقيقة بمستشفى الهلال.

وأشار الحزب، في بيان صادر عنه، أنه جارٍ التنسيق لإجراء العديد من العمليات مجانًا للحالات التي تحتاج لتدخل جراحي عاجل، فضلاً عن توقيع الكشف على 310 حالات في تخصص الرمد، من بينهم 15 حالة، تم تحديد إجراء عمليات مياه بيضاء لهم، السبت المقبل، مع توفير أتوبيس لنقلهم للمستشفيات مجانًا، بحسب ما أعلنه أحمد جبران رئيس اللجنة.

لجنة الوفد في الصف: تقديم الخدمات للمواطنين على كافة المستويات

وأكد رئيس لجنة حزب الوفد في الصف أن اللجنة تبذل كافة جهودها لتقديم الخدمات للمواطنين على المستويات كافة، فضلاً عن المشاركة في حل المشاكل التي تؤرق الأهالي من خلال التواصل الدائم مع أجهزة الدولة، مما يعكس الدور الحيوي للأحزاب السياسية في دعم الدولة المصرية أمام التحديات الصعبة التي تواجهها في الفترة الأخيرة.

وأضاف «جبران» أن القافلة الطبية شارك في تنظيمها أعضاء حزب الوفد بالصف، ونوابه نبيل واصف، حسين رمضان، خالد غوينم، جيهان مجدي، أمين الصندوق طارق صالح، بجانب سعد أحمد رئيس لجنة الصناعة، عبد المنعم الأدهم مساعد أمين الصندوق وصباح خضر رئيس لجنة خدمة المواطنين ورضا نصر حجازي رئيس لجنة الشباب وإبراهيم الجندي رئيس لجنة التنظيم وولاء شوقي رئيس لجنة المرأة.