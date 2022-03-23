حزب الوفد يناقش تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية على الاقتصاد

اجتمعت اللجنة النوعية للاقتصاد في حزب الوفد، لمناقشة تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية على السوق والاقتصاد المصري، برئاسة الدكتور هاني سري الدين، نائب رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ.

وحضر الاجتماع، الذي انعقد في المقر الرئيسي لحزب الوفد، كلًا من فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس الحزب، وعصام الصباحي، ومحمد حلمي سويلم، واللواء سفير نور، أعضاء الهيئة العليا.

انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار أمر طبيعي بسبب تداعيات الحرب

ولفت سري الدين، خلال اجتماع الوفد اليوم، إلى أن التضخم وزيادة الأسعار، يضغطان على جميع طبقات المجتمع، ولكن انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار أمر طبيعي بسبب تداعيات الحرب.

وأوضح سري الدين وجود حلول كثيرة لتقليل التأثيرات الاجتماعية لارتفاع سعر الدولار، مثل: منع إغلاق المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير جميع السلع، وزيادة دعم الأسر الفقيرة، ودعم لبعض المشروعات من موازنة الدولة.

مقترحات لمساعدة الحكومة على تقليل التضخم وتخفيض التأثير

واتفق الحضور في الاجتماع على عقد حلقات نقاشية تستضيف خبراء الاقتصاد خلال الفترة المقبلة لطرح حلول للأزمة، وتقديم مقترحات لمساعدة الحكومة على تقليل حجم التضخم وتخفيض حجم تأثيرات ذلك على المجتمع.

ويذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد الجديد، دعا اللجنة الاقتصادية بالحزب، برئاسة النائب الدكتور هانى سري الدين، نائب رئيس الحزب، ورئيس اللجنة، للاجتماع اليوم الأربعاء، لعرض ومناقشة رؤية الحزب للآثار المالية والاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية- الأوكرانية، واقتراح الحلول لدعم الموقف المالى والاقتصادي لمصر فى هذه المحنة وتقديمها لتكون تحت تصرف الحكومة.