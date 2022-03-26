الصحة: نعيش نهاية كورونا.. وبعض مستشفيات العزل أصبحت تستقبل كل المرضى

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، بوزارة الصحة والسكان، إن متحور أوميكرون هو نهاية جائحة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر يشهد انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الإصابات، وكذلك الوفيات وهناك ارتفاعًا في معدلات الشفاء داخل مستشفيات العزل الصحي.

وأضاف «حسني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك مستشفيات للعزل الصحي، أصبحت تستقبل حالات مختلفة وليس فيروس كورونا، وتشتغل بكامل طاقتها الاستيعابية العادية.

شهر رمضان وتخوفات من التهاون

وتابع «حسني» أن شهر رمضان هذا العام مختلف عن العامين الماضيين إذ أن هناك صلاة تراويح بالقدرة الكاملة لها، ودروس دين وغيرها من العادات والتقاليد الرمضانية التي تتطلب تجمعات، مشيرًا إلى أهمية توخي الحذر في التعامل مع الفيروس وعدم التهاون، هناك انخفاضًا بالفعل ولكن هذا لا يعني إهمال الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس ولا سيما الحصول على لقاحات كورونا.

لقاحات كورونا توسعات التطعيمات

وأوضح الدكتور حسام حسني، أن هناك توسعات تقوم بها وزارة الصحة والسكان على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مراكز تلقي لقاح كورونا، وإعطاء المواطنين اللقاحات والحصول على اللقاح في غضون 24 ساعة من لحظة التطعيم، لافتا إلى توفير اللقاحات في محطات المترو، والسكك الحديد الأمر الذي أدى إلى الوصول إلى أكثر من 50% من المستهدف من التطعيم.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن اللقاحات الأداة الرئيسية للنجاة من خطر الوفاة من الفيروس، مشيرًا إلى سعي الدولة المصرية لتطعيم 70% بحلول شهر يونيه للوصول الي مناعة القطيع، مشددًا على أهمية الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ودورها في تنشيط الجهاز المناعي للجسم ضد متحورات فيروس كورونا.

وعن الموجة السادسة من الفيروس، علق «مبكرا الحديث عن الدخول في موجة جديدة ونحن تجاوزنا ذروة الموجة الخامسة ..الحمدلله الوضع مستقر للغاية».