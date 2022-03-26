«الصحة» تصدر بيانا مهما بعد قليل للكشف عن تفاصيل الوضع الوبائي لكورونا

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن نسب إشغالات مستشفيات العزل الصحي بسبب كورونا والتي وصلت الى 30%، موضحًا أنها منخفضة جدًا، مشددًا على أن ذلك متوقع مع انخفاض إصابات فيروس كورونا في مصر، وانخفاض معدل الوفيات من الحالات الحرجة المصابة بالفيروس.

بيان مهم للصحة بعد قليل

وتابع المصدر، من المقرر أن تصدر وزارة الصحة والسكان بيانًا مهمًا في الساعات القليلة المقبلة، متعلقًا بمستجدات فيروس كورونا من حيث الإصابات والوفيات وعدد المتعافين من الفيروس داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان، مضيفًا متوسط عدد الإصابات وصل الى 760 حالة، وعدد الوفيات وصل إلى 12 حالة يوميًا، وفقا لآخر إحصائيات من المقرر الإعلان عنها.

وأوضح أن الوزارة استقبلت شحنة من لقاحات كورونا في مصر أمس، وهي شحنة من لقاح فايزر قدرت بحوالي 3 ملايين جرعة، مناشدًا بضرورة حجز تطعيم كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، وطمأن المصدر المواطنين بشأن توفير كافة لقاحات كورونا داخل مصر لجميع الفئات العمرية المصرح لها الحصول على اللقاح.

معدلات الشفاء من فيروس كورونا

وأكد أن اللقاحات ساهمت في ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي، وعملت خلال الموجة الرابعة والخامسة في تخفيف شدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلًا من كونها شديدة الخطورة، مشيرًا الى أن 86% من الحالات الحرجة التي كانت داخل العزل معظمها لم يكن حاصلًا على اللقاحات.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، معلنة استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة.