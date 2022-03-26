الصحة: 5 فئات مستثناة من تطعيم الحملة القومية ضد شلل الأطفال

حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الفئات المستثناة من الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال 2022 والمقررانطلاقها غدا وتستمر حتى 4 أيام فقط، وقالت الوزارة في بيان رسمي لها، إنه يؤجل تطعيم الطفل المصاب بنقص المناعة أولى، والأطفال المصابين بالسرطان في حال أخذهم كيماوي، والذين يعالجون بأدوية تثبيط المناعة مثل السرطان والكرتيزون، ومن يعانون من أمراض حادة وارتفاع درجة الحرارة، حتى زوال الأعراض.

الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال 2022

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن الحملة القومية للتطعيم ضد شل الأطفال تعقد بشكل دوري لتعزيز مناعة الجسم ضد مرض شلل الأطفال، لافتة الى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت خلو مصر من مرض شلل الأطفال عام 2016، وهذه التطعميات تستهدف الأطفال من عمر يوم الى خمس سنوات للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض الوطن على مستوى محافظات الجمهورية.

أماكن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

وتابعت الوزارة الفرق الطبية المشاركة فى الحملة ستجوب كافة أنحاء الجمهورية، ومقسمة إلى فرقتين أحدهما ثابت بالوحدات الصحية، والأخري متنقلة في المؤسسات والميادين والشوارع وبجوار الكنائس والمساجد والنوادي الاجتماعية وفي القري والنجوع والتنقل من شقة إلى أخرى للوصول إلى المستهدف وهو تطعيم أكثر من 17 مليون طفل على مستوى الجمهورية، مطالبة المواطنين بضرورة المشاركة فى الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال مع مراعاة الإلتزام التام باتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في تقريرها الرسمي رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، مطالبة المواطنين بضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105.