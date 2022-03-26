الجندي: بعض كبار الصحابة اعتبروا ربا الفضل حلال.. أتحدى من ينكر ذلك

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه من بين أنواع الربا، «ربا الفضل»، وهو أن يقوم شخص بإقراض آخر مبلغ من المال مقابل الحصول على مال أكثر، «يعني الشخص يسلف التاني 10 آلاف جنيه، ويقبضه منهم 12 ألف، ده يشبه تمويل البنوك، وحصل خلاف بين الصحابة أولًا ثم الفقهاء بعد ذلك بخصوص هذا الأمر»، وذلك خلال تقديمه برنامجه «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على قناة «DMC».

بعض كبار الصحابة كانوا يعتبرن ربا الفضل كله حلال

وأضاف «الجندي»، أن بعض كبار الصحابة كانوا يعتبرن ربا الفضل كله حلال، «اللي حرم ربا الفضل لم يحرم القروض بشكل مطلق، بل حرموا نوعًا معينًا من ربا الفضل، لو كان في 6 أصناف وهم الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح»، شارحًا: «قالوا لا يجوز أنك تسلف شخصاً ما أحد هذه الأصناف بكمية معينة لمدة زمنية محددة، وتستلمها منه بزيادة من نفس الصنف، واعتبروا الزيادة دي ربا، لكن بعض كبار الصحابة اعتبروا كل ربا الفضل حلال».

أتحدى من ينكرون تعامل الصحابة بربا الفضل

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن من بين كبار الصحابة الذين اعتبروا ربا الفضل حلال عبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر و زيد بن أرقم و عبد الله بن الزبير، و معاوية بن أبي سفيان ، و البراء بن عازب، معلقًا: «طبعا أسامى تخض، كل دول رُوىَ عنهم أنهم تعاملوا بربا الفضل و شافوه حلال، أتحدى من ينكرون تعامل الصحابة بربا الفضل».