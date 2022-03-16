خالد الجندي: أخرجوا الزكاة في شعبان.. «شهر رمضان اتركوه للصدقات»

ناشد الداعية الإسلامي الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بسرعة إخراج الزكاة، إذ أن الزكاة تُحسب على أي مبالغ أو نقود لدى الشخص، سواء كان معه في المنزل أو في البنك، أو دين يضمن استرداده، أو شهادة ادخارية، أو وديعة، كل ذلك يوضع تحت وعاء الزكاة، «الزكاة بتبقى 2.5% من قيمة المبلغ، يعني جمع أموالك كلها، واقسمها على 40، المبلغ اللي هيطلع هو ده الزكاة»، مناشدًا بإخراج الزكاة في شهر شعبان، «شهر شعبان يرفع فيه الأعمال إلى الله، مينفعش يترفع وأنت مدفعتش زكاتك».

الزكاة تخرج في شهر شعبان

أضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على قناة «دي إم سي»، أن الزكاة يتم إخراجها في شهر شعبان، «رمضان خليه للصدقات لو فاض منك، عشان رمضان يخش على الفقير وهو مكروب ومهموم أو بيلطم، عاوز أقول برضوا للناس اللي بتقول يعني هخرج الزكاة من فلوسي اللي في البنك؟ نقوله أه، يقول يعني الفلوس في البنك مش ربا؟ لا مش ربا، أرباح البنوك ليست ربا، يجب التلاحم والتكاتف والاشتراك مع بعضنا البعض».

أرباح البنوك ليست ربا.. وعلينا التلاحم والتكاتف

تابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «والله العظيم أنا قسمت فلوسي الخاصة على عدد كبير من الناس، وخلصت القصة، عشان بس محدش يقول طب طبق الكلام ده على نفسك، أنا بقول على الهواء أهو، الزكاة هتكون على أصل المبالغ اللي معاك كلها، وليس أرباحها، وبقول أني قسمت فلوسي الخاصة على الهواء، لعلها تكون قدوة».