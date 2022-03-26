رئيس التحرير

محمود مسلم

رفض 400 دعوى لوقف إلغاء البطاقات الاستيرادية في بورسعيد 

كتب:

محمد عيسى
07:38 م | السبت 26 مارس 2022
مجلس الدولة

مجلس الدولة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، رفض 400 دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء قرار الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة في بورسعيد، بوقف حصص البطاقات الاستيرادية لغير مواليد المحافظة لجلسة 15 يناير.

تفاصيل الدعاوى

وطالبت الدعاوى بصفة مستعجلة، بوقف القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها تمكين الطالب من التعامل على تلك الحصة الاستيرادية دون قيد أو شرط، وتضمنت الدعاوى، أن محافظة بورسعيد تعتبر منطقة حرة، وتم فتح باب التسجيل للمواطنين من عشرات السنوات للتقدم للحصول على الحصص الاستيرادية التي يتم توزيعها على المواطنين المستوردين ثم صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، بشأن العقوبات على مخالفات اشتراطات الاستيراد برسم المنطقة الحرة في بورسعيد عام 2020، وتم وضع بعض الشروط.

اقرأ المزيد:

مجلس الدولة يعلن عدم اختصاصه نظر نزاع بين الأبنية التعليمية ومياه الشرب بالأقصر

مجلس الدولة يبرئ الداخلية من زيادة إيجار 9 وحدات سكنية بالأقصر

مجلس الدولة يستقبل الوفود العربية المشاركة في مؤتمر الاتحاد العربي

ريهام عمران: مجلس الدولة قضى بوقف انتخابات «التشكيليين».. والنقابة ترد

رئيس مجلس الدولة: القضاء قدّم اجتهادات حول التدابير المرتبطة بكورونا
محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

مختص بتغطية الملف القضائي.