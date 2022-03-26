رفض 400 دعوى لوقف إلغاء البطاقات الاستيرادية في بورسعيد 

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، رفض 400 دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء قرار الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة في بورسعيد، بوقف حصص البطاقات الاستيرادية لغير مواليد المحافظة لجلسة 15 يناير.

تفاصيل الدعاوى

وطالبت الدعاوى بصفة مستعجلة، بوقف القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها تمكين الطالب من التعامل على تلك الحصة الاستيرادية دون قيد أو شرط، وتضمنت الدعاوى، أن محافظة بورسعيد تعتبر منطقة حرة، وتم فتح باب التسجيل للمواطنين من عشرات السنوات للتقدم للحصول على الحصص الاستيرادية التي يتم توزيعها على المواطنين المستوردين ثم صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، بشأن العقوبات على مخالفات اشتراطات الاستيراد برسم المنطقة الحرة في بورسعيد عام 2020، وتم وضع بعض الشروط.