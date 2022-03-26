رفض دعوى إثبات التبرع بالأعضاء على البطاقة 

قضت اليوم محكمة مجلس الدولة، بعدم قبول دعوى إثبات التبرع بالأعضاء البشرية على الرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي.

اعتماد الوفاة الدماغية

وطالبت الدعوى باعتماد الوفاة الدماغية، والعمل بقانون جمع قرنيات العيون من المتوفين بالمستشفيات.

ونظرت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، في وقت سابق، طعن الدكتور هاني سامح المحامي رقم 1621 لسنة 76 قضائية، المطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر من الأحوال المدنية، برفض إضافة خانة إثبات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بعد الوفاة بالرقم القومي، ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي بأنواعها وبالأخص بطاقة رافع الدعوى.

إثبات خانة التبرع بالبطاقات في السعودية والإمارات

وقدم سامح في جلسات سابقة، مستندات تبين قيام الإمارات والسعودية بإثبات خانة التبرع بالبطاقات الشخصية ورخص القيادة، وأشار سامح إلى أن مصر الحضارة والحداثة كانت الأجدر بالسبق إلى ذلك.