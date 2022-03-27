خبير يكشف كواليس ارتفاع سعر النفط بعد أزمة السعودية: وصل لـ120 دولارا

قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول سابقا، إنّ سعر النفط تراوح اليوم بين 115 إلى 120 دولارا للبرميل في البورصات الدولية، لافتا إلى أنّ السبب هو تداعيات أزمة الاعتداء الحوثي على شركة البترول في المملكة العربية السعودية.

يوسف: السعودية لديها قدرات على تخزين البترول بكميات كبيرة

وأوضح «يوسف» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أنّ المملكة العربية السعودية لديها قدرات على التخزين بكميات كبيرة، ولديها بنية تحتية متميزة من حيث عدد المستودعات وحجم التداول وعدد الموانئ وسفن الشحن، لافتا إلى أنّ المملكة أنذرت العالم قبل يومين بأنّ هجمات الحويثين ستنعكس على العالم بأكمله، من خلال نقص الإمدادات البترولية والنفط وتناقص كمية المعروض عالميا، ما يؤثر على حجم تعاقدات شركة أرامكو السعودية مع الجهات الدولية.

وأشار إلى أنّ سوق البترول تعتمد على الاستقرار والثبات والحد من المشكلات والتوترات العالمية، خاصة في المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم حاليا، لافتا إلى أنّ السعودية لم تتأثر بالأزمة العالمية، نظرا لأن لديها بنية تحتية كبيرة: «الأمر مجرد هزّة سعرية وستعود الأمور إلى نصابها الطبيعي».

مصادر النفط لم تتأثر بالأزمات العالمية

وأكد نائب رئيس هيئة البترول سابقا، أنّ مصادر النفط عالميا لم تتأثر بالأزمات العالمية وتداول النفط، وما زالت روسيا تمد أوروبا بالغاز الطبيعي عبر الأراضي الأوكرانية بالمعدلات الطبيعية المتفق عليها، لافتا إلى أنّ حركة التداول لا تعاني أي مشكلات، والممرات المائية تنقل النفط في أمان، والمشكلات فقط تأتي من موقف الغرب تجاه روسيا بامتناعهم عن تداول الخام الروسي.

وأضاف أنّ منظمة أوبك + حقّقت مكاسب ضخمة نتيجة الالتزام بحجم المعروض من النفط، ورفعت السعر لمستويات الـ100 دولار، متوقعا ألا يستمر الضغط الأمريكي على النفط الروسي طويلا، وعودة موسكو لمد أوروبا والعالم بالغاز الطبيعي.