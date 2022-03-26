«البترول»: استفدنا من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا

استفادت مصر بشكل كبير خلال الفترة الماضية، من ارتفاع أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال بعد توقف دام لسنوات، إذ أنه منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية ارتفعت أسعار الغاز بشكل كبير، وذلك بسبب التخوفات من نقص إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بسبب فرض العقوبات عليها.

وقال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن مصر استفادت بشكل كبير من ارتفاع الأسعار في أوروبا للغاز الطبيعي، إذ استطاعت بيعه بسعر مرتفع مقارنة بالسعر الطبيعي له، مشيرًا إلى أن الدولة صدرت شحنات غاز طبيعي مسال، بعقود بسعر أكثر من 50 دولارًا للمليون وحدة حرارية مقابل 5 دولارات في السابق.

ارتفاع أسعار الغاز بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار الغاز الطبيعي المسال في مؤشر «TTF»، الذي تعمل به أغلب دول أوروبا، ارتفع بشكل كبير إثر الأزمة الروسية الأوكرانية، التي أدت لارتفاع العديد من المواد والأسعار، ومنها النفط والغاز الطبعي والذهب والمعادن.

وأشار إلى أن الشحنات الفورية يتم إرسالها على حسب السعر المتوفر في المؤشر، ومن يرغب في شرائه يقوم بطلب الشحنة له، وهو ما حدث خلال الفترة الماضية إذ كان هناك نقص وتخوف في إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

إعادة تصدير الغاز الطبيعي

وعاودت وزارة البترول والثروة المعدنية، في تصدير الغاز الطبيعي بعدما توقفت عن تصديره من خلال الناقلات منذ شهر مارس 2020، بسبب انخفاض أسعاره لضعف الطلب عليه، بعد تفشي فيروس كورونا في العالم.

وترتبط أسعار الغاز الطبيعي، بالنفط العالمي من خلال معادلة سعرية، وهو ما يوضح أسباب ارتفاع أسعار الغاز، التي جاءت مع ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة بشكل واضح.