وزير يمني: ميليشيات الحوثي تهدد أمن وسلامة خطوط الملاحة الدولية

استنكر معمر الأرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المتكررة مؤخرا لاستهداف ناقلات النفط وتهديد أمن وسلامة خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، واصفًا إياه بأنه تصعيد خطير يندرج ضمن مساعيها للإضرار بالبنية التحتية للمنشآت النفطية وإمدادات الطاقة العالمية، موضحًا أن مليشيا الحوثي تواصل ممارساتها التي تهدد الملاحة الدولية مستغلة اتفاق ستوكهولم واستمرار سيطرتها على موانئ الحديدة.

تحييد 6 زوارق مفخخة مسيرة عن بعد

وأضاف «الأرياني»، خلال تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن كل ذلك يحدث تحت سمع وبصر بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «اونمها»، التي لم تحقق أي تقدم في تنفيذ الاتفاق، وباتت مجرد غطاء للمليشيا لخرق الاتفاق وتنفيذ الأنشطة الإرهابية‏، مشيدًا بالجهود الاستثنائية لتحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في السعودية، نيابة عن العالم أجمع في تأمين ناقلات النفط وخطوط الملاحة الدولية، وتمكنها خلال 72 ساعة الماضية من تحييد 6 زوارق مفخخة مسيرة عن بعد.

مطالب بوقف أنشطة مليشيا الحوثي الإرهابية

وطالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي، بالقيام بمسئولياتهم في وقف أنشطة مليشيا الحوثي الإرهابية، التي تهدد مصادر وإمدادات الطاقة وأمن وسلامة خطوط الملاحة الدولية، والعمل على إدراجها في قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها باعتبارهم مجرمي حرب، وذلك وفق تقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية، على موقع «يوتيوب».

وذكر التقرير، أن إرهاب ميليشيات الحوثي الذي يستهدف المدنيين لا يتوقف، وردا على جرائم الميليشيات، أعلن التحالف العربي بدء عملية عسكرية لوقف الهجمات الإرهابية على المنشآت النفطية، ولحماية مصادر الطاقة العالمية بعد هجمات الميليشيات الحوثية على المنشآت الاقتصادية الحيوية في السعودية، مؤكدًا أن العملية في مراحلها الأولى، وأنه على الحوثيين تحمل نتائج سلوكهم العدائي.