مصر تدين اعتداء ميليشيات الحوثي على الأراضي السعودية

أدانت مصر، اليوم الأحد، الهجمات التي شنتها «ميليشيات الحوثي» على منشآت بالأراضي السعودية خلال الساعات الماضية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، إن مصر «تدين بأشد العبارات مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الدنيئة صوب أراضي المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها استهداف عدد من المنشآت الاقتصادية والمدنية فجر اليوم 20 مارس الجاري، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية مما تسبب في أضرار مادية في بعض المنشآت الحيوية بالمملكة، فضلاً عن تضرر عددٍ من المنازل والمركبات».

تصعيد جسيم وتهديد مباشر للأمن المنطقة

وشددت الوزارة على تأكيد مصر أن «استهداف هذه المنشآت الحيوية والمدنية في الشقيقة السعودية يعد تصعيدًا جسيمًا واستهدافًا سافرًا لأمن وسيادة المملكة، وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عما تمثله تلك الهجمات الإرهابية من انتهاكٍ صارخٍ لمبادئ وقواعد القانون الدولي».

كما أعادت «تأكيد مصر على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلديّن، وعلى تضامن مصر ووقوفها جنبًا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات وتدابير في مواجهة استمرار هذه الأعمال العدائية الجبانة».