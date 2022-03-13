زرعتها ميليشيات الحوثي في اليمن.. انتزاع 2438 لغما خلال شهر مارس

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» في اليمن، خلال الأسبوع الثاني من مارس الجاري 1352 لغمًا، زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف مناطق اليمن، منها 14 لغمًا مضادًا للأفراد، و935 لغمًا مضادًا للدبابات، و395 ذخيرة غير متفجرة، و8 عبوات ناسفة، وذلك أثناء تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ».

مليشيا الحوثي تواصل وضع العراقيل امام تدفق المشتقات النفطية

وارتفع عدد الألغام التي انتزعها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن خلال شهر مارس الجاري إلى 2438 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» حتى الآن إلى 325 ألفًا و227لغمًا، زرعتها المليشيات الحوثية بعشوائية في اليمن، فيما ذكر معمر الأرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، إن مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل وضع العراقيل امام تدفق المشتقات النفطية والغاز لمناطق سيطرتها.

ميليشيات الحوثي تختلق الأكاذيب لتضليل المواطنين

وأوضح الأرياني، أن ميليشيات الحوثي تختلق الأكاذيب لتضليل المواطنين، وتبرير سياسات الافقار والتجويع التي تنتهجها بحقهم، والتلاعب بالكميات وبيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية للأثراء وتمويل مجهودها الحربي، موضحًا حرص الحكومة على توفير الاحتياجات الأساسية لكافة المواطنين دون تفريق وفي مقدمتها النفط والغاز، في المقابل تحتكر مليشيا الحوثي تجارتها وتستخدمها أدوات للإخضاع والابتزاز والحشد للجبهات.

ووفق لتقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية، على موقع «يوتيوب»، تقوم ميليشيات الحوثي ببيع أسطوانات الغاز بأسعار مضاعفة دون اكتراث بالوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي والمعاناة الإنسانية المتفاقمة، وسط مطالبات من قبل الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف الاحتكار والتلاعب بإمدادات النفط والغاز القادمة من المناطق المحررة، وعدم وضع العراقيل امام تداولها ووصولها للمدنيين بالأسعار الطبيعية.