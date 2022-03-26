تأجيل محاكمة «ترزي» متهم بإلقاء ماء نار على زوجته في بلطيم لمايو

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار حسام محمد صالح، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين يوسف عدلي خليل، وحمدي معوض عبدالتواب، وسكرتارية محمد خليفة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة «ترزي» إلى جلسة اليوم الثالث من دور شهر مايو المقبل، وذلك للعرض على الطب الشرعي، بتهمة الشروع في قتل زوجته وأسرتها، من خلال سكب مادة حارقة «ماء نار»، عليهم داخل منزلهم الكائن بمدينة بلطيم.

جاء ذلك في أحداث القضية رقم 25585 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 3881 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ.

إحالة المتهم لمحكمة الجنايات بعد ثبوت الاتهام

وأمر المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، في وقت سابق، بإحالة «حسن م. ح. م.»، 37 سنة، ترزي ملابس، يقيم بمدينة بلطيم، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لاتهامه بالشروع في قتل زوجته وأسرة من 4 أفراد، في يوم 2 نوفمبر 2021، بدائرة مركز البرلس، حيث شرع في قتل كل من «حمدي الخشوعي الباسطي»، وزوجته «كريمة فرحات أبوالسيد البشلاوي»، وابنتيهما «هاجر»، و«ندى»، عمداً مع سبق الإصرار، وأعد لذلك الغرض جركن أسود بداخله مادة حارقة «ماء نار».

المتهم يلقي ماء النار على زوجته و4 من أسرتها

وتبين من أمر الإحالة أنه بعد إبصار المتهم للمجني عليهم الأربعة، سكب عليهم ما بداخل «الجركن»، ما أدى لحرقهم بحروق مختلفة، وأكدت التحريات صحة الواقعة وقيامه بإلقاء مادة كاوية على أسرة زوجته وإصابة 4 أشخاص بحروق من الدرجات الثلاثة.