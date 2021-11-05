تفاصيل إلقاء ترزي مياه النار على أسرة زوجته بكفر الشيخ: السبب دعوى خلع

بقايا سجادة صلاة، وملابس ملطخة بالدماء وباب عليه آثار الجريمة، ونيران التهمت جزءًا من فرش الـ«كنب»، ذلك ما تبقى من آثار الجريمة التي وقعت بشقة سكنية بشارع بورسعيد في مدينة بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ.

ألقى مادة كاوية على أسرة زوجته بعد دعوى خلع

أثارت الواقعة الرأي العام خلال اليومين الماضيين، إثر قيام ترزي، بإلقاء مادة كاوية «ماء نار»، على أسرة زوجته وإصابة الأخيرة وإصابة والديها وشقيقتها بحروق من الدرجات الـثالثة، بعدما وصله إنذار على يد محضر من محكمة الأسرة يفيد قيام زوجته بإقامة دعوى خلع عليه بعدما رفض طلاقها، وبعدما جرى القبض عليه أثناء محاولته الهرب من بلطيم إلى الحامول.

المتهم حمل جركن ماء نار ورش على وجه شقيقة زوجته أولا

الشقة السكنية الواقعة في الطابق الثاني التي شهدت تفاصيل الحادثة، عبارة عن غرفتي نوم وصالة وحمام ومطبخ، وقام المتهم بإلقاء ماء النار على أسرة زوجته خلال قيام حماته بأداء الصلاة، فشوه جسدها بعدما شوه جسد شقيقة زوجته التي تلقت الضربة الأولى، «هي اللي اتأذت علشان هي اللي فتحت الباب، ومصابة بحروق كتير في وشها وجسمها كله، هي لما الباب خبطت فتحت بدون ما تعرف مين اللي بيخبط، وهي متخرجة لسه من تمريض عندها 21 سنة وملهاش ذنب»، هكذا يشرح البسيوني حجازي، أحد أقارب المصابين في الواقعة لـ«الوطن».

وأكد أحد أقارب المصابين، أن هناك خلافات زوجية بين الزوجين أدت لترك الزوجة منزل الزوجية بعد 5 أشهر فقط من الزواج، حيث إن زوجها كان مسافرا لدولة عربية وتمت مراسم الزفاف بعد نزوله مباشرة دون التعرف كثيرا على بعضهما البعض، وبعد أيام قليلة بدأ سلوكه يتغير نحوها إذ كان يعذبها ويعاندها بتصرفاته الغريبة.

وتابع: «هي من الأول ماكنتش مرتاحة لتصرفاته الغريبة واكتشفت أنه عليه قضايا، فغضبت عن أسرتها وهو حاول يرجعها أكثر من مرة لكنها رفضت وطلبت الطلاق فرفض، علشان كده لجأت لمحكمة الأسرة لرفع دعوى خلع، ولما راح ليه إنذار اتجنن وعمل اللي عمله».

المتهم سكب ماء النار على حماته أثناء صلاتها

https://www.elwatannews.com/tv/view/167203/%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9

أما حماته السيدة «كريمة فرحات البشلاتي»، البالغة من العمر 55 سنة، فكانت تؤدي صلاة العصر على سجادة صلاة في الصالة بمدخل باب الشقة، وفجأة فتحت ابنتها «هاجر حمدي البساطي»، 21 سنة، الباب لتتفاجأ بصراخها ولم تستطع إنقاذها حيت قام زوج ابنتها برش ماء نار في وجهها وعلى جسدها.

قالت عطيات البساطي، شقيقة المصاب: «هاجر فتحت الباب وأخويا حمدي البساطي، قاعد على الكنب في الصالة، وفجأة تحولت الشقة الهادية إلى صراخ بعد ما جوز بنتهم ندى جه ومعاه جركن ماء نار ورشهم كلهم وشوه جسمهم، والناس حاولت تنقذهم لكن المتهم هددهم، و4 عربيات إسعاف نقلتهم لمستشفى البرلس ومنه إلى مستشفى كفر الشيخ العام».

توجد صلة نسب بين الزوجين

لم تتخيل الزوجة «ندى حمدي البساطي»، 27 سنة، أن زوجها سينتقم منها ومن أسرتها بهذه الطريقة الصعبة، وفقا لأريج بسيوني، ابنة عمها: «ندى هادية خالص، وكرهت العيشة معاه علشان كان بيعذبها اتخدعت فيه علشان كان مسافر برة، ويعتبر في صلة نسب من بعيد، ولما اتجوزته اكتشفت أنه مش الشخص المناسب، سابتله البيت ورجعت عند أبوها وطلبت منه الطلاق لكن هو رفض، ومكنش عارفة أنه هينتقم منها ومن أهلها كده، وإحنا طالبين أنه يحال للمحاكمة العاجلة».

التحريات تؤكد صحة الواقعة والنيابة تحبس المتهم 4 أيام

وقررت نيابة مركز البرلس حبس ترزي 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما أكدت التحريات، التي أجريت تحت إشراف العميد ياسر عبد الرحيم، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، صحة الواقعة وقيامه بإلقاء مادة كاوية على أسرة زوجته وإصابة 4 أشخاص بحروق من الدرجات الثلاثة، نتيجة إلقاء شخص «مياه نار»، عليهم، بشارع «صلاح دعدر»، في مدينة بلطيم، ما أدى إلى إصابتهم بحروق متعددة، وهم «كريمة فرحات البشلاتي»، 55 سنة، و«حمدي البساطي»، 57 سنة، و«ندى حمدي البساطي»،27 سنة، و«هاجر حمدي البساطي»، 21 سنة.

وجرى تحرير المحضر رقم 25585 لسنة 2021 جنح مركز البرلس، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام والاستعلام عن حالة المصابين بالمستشفى العام.

وخلال الاستجواب في النيابة أنكر المتهم الواقعة إلا أنه بعد مواجهته بمقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة بقيامه بحمل جركن أسود به ماء نار اعترف بارتكابه الجريمة بدافع الانتقام.

وكانت «الوطن»، حصلت على عدة مقاطع فيديو وثقتها كاميرات المراقبة المتواجدة في الشارع التي تثبت حمل المتهم جركن به ماء نار وتوجهه لأسرة زوجته.