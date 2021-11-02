إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بحروق.. ألقوا عليهم «مية نار» في مشاجرة ببلطيم

أصيب 4 أشخاص بحروق من الدرجات الثلاثة، نتيجة إلقاء شخص مياه نار عليهم، أثناء مشاجرة بشارع «صلاح دعدر»، في مدينة بلطيم، مما أدى إلى إصابتهم بحروق متعددة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى البرلس المركزي.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة بكفر الشيخ إشارة بنشوب مشاجرة بين طرفين بشارع «صلاح دعدور»، في مدينة بلطيم، استخدمت فيها مياه النار، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بحروق من الدرجات الثلاثة، في أماكن متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى برج البرلس المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

إصابة 4 من أسرة واحدة بحروق في مشاجرة بـ«مية نار»

وتبين أن المصابين هم: «كريمة فرحات البشلاتي»، 55 سنة، و«حمدي البساطي»، 57 سنة، و«ندى حمدي البساطي»،27 سنة، و«هاجر حمدي البساطي»، 21 سنة، وتتلقى الحالات الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى.

إصابة شخصين باختناق في حريق بسيدي سالم

وفي وقت سابق، أصيب شخصان بحالة اختناق، لنشوب حريق بوحدة سكنية بقرية «منشية عباس»، التابعة لمركز سيدى سالم بكفر الشيخ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سيدى سالم المركزى، لتلقى الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة بكفر الشيخ إشارة باستقبال مستشفى سيدي سالم المركزي، مصابين بالاختناق، بسبب نشوب حريق داخل وحدة سكنية بقرية «منشية عباس»، نتيجة ماس كهربائي، وتبين إصابة كل من «مروة الخطيب»، 3 سنوات، و«صلاح سعيد عبد العزيز»، 35 سنة، وتخضع الحالتان للملاحظة في قسم الاستقبال بمستشفى سيدي سالم المركزي.