حفل لنقابة الصيادلة لتكريم المتميزين والخريجين الجدد بالفيوم

نظمت نقابة الصيادلة بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، حفلًا لتكريم خريجي كليات الصيدلة من أبناء المحافظة دفعة 2020، والصيادلة المتميزين والمثاليين، والحاصلين على الماجستير والدكتوراه في العلوم الصيدلية، وذلك بحضور الدكتور ربيع السوداني، نقيب الصيادلة بالفيوم، والدكتور نادي حافظ، والدكتور حسن مصطفى، والدكتور شريف نصار، أعضاء مجلس إدارة النقابة، وذلك برعاية إحدى شركات الأدوية.

سلام جمهوري وقرآن كريم

جرى افتتاح الحفل، بأداء السلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة الدكتور ربيع السوداني، نقيب الصيادلة في الفيوم، ناقش خلالها قضايا المهنة، ثم أدى الخريجون الجدد القسم الذي ينص قائلاً «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لوطني، وأؤدي أعمالي بالأمانة والشرف، وأحافظ على سر المهنة، وأنفذ قوانينها، واحترم تقاليدها، والله على ما أقول شهيد».

تكريم 85 من الخريجين الجدد

وتضمن الاحتفال تكريم 85 من الخريجين الجدد، دفعة 2020، والحاصلين على شهادة الدكتوراه والماجستير في العلوم الصيدلية، وعددهم 35 صيدلانياً من أبناء محافظة الفيوم.

تنظم العلاقة بين الصيدلي والمريض

وأوضح نقيب الصيادلة بالفيوم أنّ النقابة تلعب دوراً هاماً في تنظيم العلاقة بين الصيدلي والجهات الأخرى المتملثة في المرضى، ووزارة الصحة، وشركات الأدوية.

إنشاء نادي اجتماعي للصيادلة

في سياق متصل، قال الدكتور نادي حافظ وكيل النقابة، أنّ النقابة بصدد إنشاء أول نادي اجتماعي لصيادلة الفيوم قريباً على مساحة 2 فدان، كما جرى اعتماد ميزانيات النقابة عن الأعوام الثلاثة الماضية.

تعديل قوانين مهنة الصيدلة

وناقش مجلس النقابة، مشروع قانون تعديل بعض مواد القانون 127 لسنة 1955 المنظم لمهنة الصيدلة، ومشروع قانون تنظيم الخدمات الصحية عن بُعد، وقد آلت المناقشات إلى عمل مسودة خاصة بنقابة صيادلة الفيوم تتضمن كافة الملاحظات التي تم طرحها ورفعها إلى النقابة العامة للصيادلة، كما تم عرض ميزانية النقابة من خلال أمين صندوق النقابة الدكتور حسن مصطفى.