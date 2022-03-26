بدء توريد القمح بالفيوم أول أبريل لـ5 شهور بسعر 885 جنيهاً للأردب

أعلن الدكتور ربيع محمد مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، عن فتح موسم توريد القمح من المزارعين ابتداءً من الأول من أبريل المُقبل، حتى 30 أغسطس المُقبل، بأسعار تبدأ من 865 إلى 885 جنيهاً للأردب، حسب نسبة الفرز، كما حددت مديرية الزراعة، بالاشتراك مع مديرية التموين، عدة شروط لاستلام القمح، أبرزها حظر تداول أو نقل القمح خارج منظومة التوريد إلا بعد أخذ تصريح من التموين، وذلك خلال اجتماع مشترك بين المديريتن.

اجتماع مشترك بين الزراعة والتموين

وقال الدكتور ربيع محمد مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إنّه عقد اجتماعاً مشتركاً في قاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، مع المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، لمناقشة توريد القمح وأسعاره.

11 شرطاً لتوريد القمح بالفيوم

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه جرى الاتفاق على 11 شرطاً يجب اتباعها من قبل المُزارعين واللجان المشرفة على توريد القمح، موضحاً أنّه سيجري فتح موسم توريد القمح ابتداءً من أول أبريل ويستمر لمدة 5 أشهر، تنتهي 30 أغسطس المُقبل.

أسعار توريد القمح 2022

وأضاف الدكتور ربيع أنّه جرى تحديد سعر القمح بمبلغ 865 جنيهاً عند نسبة فرز 22.5 درجة، و875 جنيهاً لنسبة فرز 23 درجة، و885 للأردب بنسبة فرز 23.5 درجة.

شروط توريد القمح بالفيوم

وأوضح أنّ الشروط تتضمن التزام كل مزارع بتوريد ما لا يقل عن 12 أردباً عن كل فدان، وحظر تداول أو نقل القمح خارج منظومة التوريد إلا بعد أخذ تصريح من التموين، ومنع وجود وسطاء في التوريد، يحق لجمعيات تسويق المحاصيل تجميع القمح من المزارعين وتوريده، ولكن بشرط أن يكون بتصريح من التموين، كما أنّه لا يحق بيع باقي كمية القمح التي لم يوردها المزارع، والتي تزيد على 12 أردباً، إلا بعد أخذ تصريح من التموين.

التسهيل على المزارعين

ووجه وكيل وزارة الزراعة بضرورة توعية المزارعين بأهمية توريد القمح، وتفعيل دور التعاونيات والجمعيات الزراعية وجمعية تسويق المحاصيل في التوريد، بالإضافة إلى التواصل بين لجان التموين في كل شونة، لمتابعة التوريد والتسهيل على المزارعين، وتحديد يوم في كل إدارة لعمل مؤتمر لتشجيع وحث المزارعين على الإقبال على توريد القمح.

حضور مسؤولي الزراعة والتموين

حضر الاجتماع كل من الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بالوزارة، ومجدي أبو السعود، مسؤول جمعية تسويق المحاصيل بالفيوم، ومساعد أحمد، رئيس مجلس إدارة المحاصيل الزراعية بالفيوم، ونفيسة حواس، مدير عام الجمعية المركزية للائتمان، ومحمد عبد التواب، مندوب البنك الزراعي المصري، والمهندس نصر خليفة، مدير إدارة الخدمات الزراعية بالمديرية، والمهندس عزت عبد الباري، مدير التعاون الزراعي بالفيوم، والمهندس زينهم عاشور، مدير عام الإرشاد الزراعي، وبحضور مديري الإدارات الزراعية والإرشاد الزراعي والتعاون والإصلاح والمراقبة.