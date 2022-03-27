نظر دعوى وقف فيلم «أصحاب ولا أعز» اليوم: يهدم الذوق العام

تنظر محكمة مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من المحامي أيمن محفوظ المحامي، التي طالب فيها بوضع ضوابط من نقابة المهن التمثيلية لكافة الممثلين، وكذلك وقف عرض فيلم «أصحاب ولا أعز».

التعاون مع منصات مشبوهة لنشر الفسق والفجور

وقال «محفوظ» في دعواه: «ظهر في الآونة الأخيرة، وجود أعمال فنية لا ترتقي إلى مستوى طموح المواطن المصري، بل وصل الأمر إلى إنتاج أعمال تمثيلية تهدم الذوق العام، من خلال ضرب ثوابتنا وقيمنا المجتمعية، والتعاون مع بعض المنصات المشبوهة لنشر الفسق والفجور والتعاطف مع المساوئ الأخلاقية من أجل خدمة أغراض استخباراتية كمثال فيلم أصحاب ولا أعز».

وأضاف المحامي أنه «تم التحجج بأن تلك الأعمال الفنية من إنتاج دول ومنظمات دولية ولا سلطان للهيئات والنقابات الفنية على الممثلين تجاهها، ومن أمثلة ذلك التعامل فنيا مع ممثلين صهاينة وعنصرين من أجل السعي للحصول على الدولار أو التحجج بأن الممثل لا يعلم طبيعة العمل الأجنبي أو حتى الإقليمي وأحيانا المصري للضوابط العمل المهني والوطني، الذي يجب على الفنان مراعاته، وأنه تطبيقا للمبدأ القانون العام الذي لا يعذر أحد بجهله بالقانون».

ضرورة حصول الفنان على تصريح داخل وخارج مصر

وتابع: «وفي إطار تراخي نقابة الممثلين من وضع ضوابط لتلك المعايير الدينية والأخلاقية والقانونية، فإننا نقدم هذا الطعن على قرار نقيب الممثلين السلبي، بعدم وضع ضوابط للمعايير الأخلاقية والوطنية التي يجب أن يلتزم بها الفنان قبل تقديم أي عمل فني بضرورة حصول الفنان على تصريح داخل وخارج مصر من نقابة الممثلين، قبل المشاركة في عمل تمثيلي سنيمائي أو مسرحي.