آخر كلمات الطفل الإماراتي ضحية السقوط في البئر: بابا طلعني ما أشوف

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية قصة وفاة الطفل الإماراتي الذي سقط في البئر سلطان المقبالي، حيث قالت حسابات عدة إن آخر كلمات الطفل بعد سقوطه كانت «بابا طلعني ما أشوف»، وذلك وفق ما نقل موقع «إرم» الإماراتي في واقعة تعيد إلى الأذان مأساة الطفل المغربي ريان.

وسط الطفل الإماراتي سلطات المقبالي في بئر أمس عمقها 72 مترا تقع في منطقة تابعة لمدينة العين الإماراتية، حيث يبلغ عمر الطفل 3 سنوات، وبينما لا يعرف تحديدا كيف سقط الطفل، لكن هيئة أبوظبي للدفاع المدني كانت تلقت بلاغا يفيد بسقوطه، فحركت فرقها الخاصة ليتم إخراج الطفل، لكنه جثة هامدة، بحسب ما ذكرت اليوم صحيفة البيان الإماراتية.

تفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع قصة الطفل سلطان المقبالي

وبحسب موقع «إرام» الإماراتي تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قصة الطفل الإماراتي الذي سقط في البئر، إذ دعوا الله أن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وذكر الموقع أن حسابات عدة تناقلت عبارتين هما: « بابا طلعني ما أشوف» و«بابا متى بتطلعني؟»، ووضعوا أسفل تلك العبارات هاشتاج «سلطان المقبالي».

تفاصيل سقوط الطفل الإماراتي سلطان المقبالي في البئر

وأعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني أنها تلقت أمس بلاغا بشأن سقوط طفل عمره 3 سنوات في بئر عمقها 72 مترا، وأنها على الفور تحركت وأرسلت فرق خاصة لإخراج الطفل، لكنه توفي.

وفي هذا السياق، دعت الهيئة المواطنين إلى ردم جميع الآبار القريبة من محيط المنازل للحفاظ على سلامة الأطفال، كما حثت المواطنين على عدم تناول أي صور ومعلومات ذات صلة بخصوصية أسرة الطفل.

تشابه بين كلمات الطفل سلطان وآخر كلمات الطفل المغربي ريان

والكلمات المتداولة على أنها آخر كلمات الطفل الإماراتي سلطان تتشابه كثيرا مع آخر كلمات الطفل المغربي ريان داخل البئر، حيث نشر وقتها تليفزيون شوف المغربي مقطع فيديو للطفل ريان قال فيه من داخل البئر: «طلعوني بابا».

ويذكر سقوط الطفل الإماراتي في البئر بمسألة الطفل ريان صاحب الخمس سنوات الذي سقط في البئر وتحول إلى مأساة تابعها العالم كله، كما يذكر كذلك بواقعة الطفل الأفغاني حيدر الذي سقط في البئر في أفغانستان وتوفي كذلك قبل إخراجه منها.