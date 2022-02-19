لحظة الكشف عن وجه الطفل الأفغاني حيدر ضحية البئر: ملاك فارق الحياة (فيديو)

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة للطفل الأفغاني حيدر الذي توفي إثر سقوطه في بئر على طريقة الطفل المغربي ريان، إذ تضمنت اللقطات المصورة لحظات يكشف فيها عن وجه الطفل وهو ملفوف داخل كفنه، وسط حشود كبيرة.

وكان الطفل الأفغاني حيدر الذي لم يتجاوز عمره 5 سنوات سقط في بئر يوم الأربعاء الماضي أو الثلاثاء، والتي بلغ عمقها 25 مترًا، إذ جرت محاولات لإخراجه من البئر بحبل، إلا أن المحاولة فشلت وتمّ اللجوء إلى أعمال حفر مائلة للبئر.

د کوچیدلی حیدر جان جنازه pic.twitter.com/3b6lkWk0a5 — فیض الله فیضان (@8hNtqadhrs1KheT) February 18, 2022

فيديو لوزير الدفاع الأفغاني يبكي على وفاة الطفل حيدر

كما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أيضا لقطات مصورة يظهر فيها وزير الدفاع الأفغاني محمد يعقوب مجاهد يبكي ويمسح دموعه على الطفل حيدر، إذ كان «مجاهد» يشرف على محاولة إنقاذ الطفل وإخراجه من البئر.

وأعلنت حركة طالبان صباح أمس أن فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول إلى الطفل حيدر، لافتة إلى أنَّ فريق طبي يجري الفحوصات الطبية عليه، إذ أنه وضعه الصحي مقلق، إلا أن الحركة عادت وأعلنت لاحقا وفاة الطفل.

د اولس د زړه سر♥

اتل وزیر دفاع

مولوی محمدیعقوب مجاهد حفظه الله,



د حیدر جان رح ځائ ته ورتګ pic.twitter.com/XAmgzfdcTj — فیض الله فیضان (@8hNtqadhrs1KheT) February 19, 2022

صعوبات واجهت عملية إنقاذ الطفل حيدر وصولا إلى وفاته

وذكر مسؤول بولاية زابل إذ توجد البئر التي سقط بها حيدر في إحدى قراها، أنَّ عملية الحفر كانت تسير ببطء، نظرا للطبيعة الصخرية للمنطقة المحيطة بالبئر، كما أن صخرة واجهتهم حالت دون تعميق أعمال الحفر.

ولعل مسألة التربة المحيطة بالبئر هي نفسها العقبة التي واجهت التسريع في عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان، إذ أنه بعد عملية فشل إنقاذه بحبل لجأت السلطات المغربية إلى أعمال حفر أفقية لإخراج ريان من البئر، لكن التربة الهشة جعلت عملية الحفر تسير ببطء لتجنب الانهيار، كما أنَّه أيضًا اعترضت فرق الإنقاذ صخرة كبيرة.

سبب سقوط الطفل حيدر في البئر

وكان الطفل حيدر سقط في البئر خلال مساعدته راشدين في حفر بئر في منطقة معروفة بالجفاف، بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام عن جده المعروف بالحج عبدالهادي.

وقبل وفاته وخلال تواصل أعمال الحفر، دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج «انقذوا حيدر»، على غرار الهاشتاج الشهير «انقذوا ريان».