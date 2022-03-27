سفيرة مصر في السنغال: ننتظر وصول بعثة المنتخب.. و«صلاح هيفرحنا»

ساعات قليلة وتتحرك بعثة منتخب مصر، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، إلى العاصمة السنغالية داكار على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة السنغال الثلاثاء المقبل، في ذهاب الجولة الحاسمة المؤهلة لمونديال قطر 2022، حيث تتعلّق الآمال على كاهل أبطال المنتخب الوطني، وتُمني الجماهير النفس بالصعود من جديد إلى كأس العالم، لذا تنتظر السفارة المصرية في داكار بعثة الفراعنة التي ستصل اليوم.

منتخب مصر في السنغال

نهى خضر، سفيرة مصر في السنغال، تحدّثت عن التجهيزات الخاصة لاستقبال البعثة المصرية في داكار، حيث أكدت انتهاء تحضيرات استقبال بعثة منتخب مصر في المطار، والتي بدأ الإعداد لها قبل وقت طويل وأصبحت جاهزة تماما، كما أنّ التأمين وفندق الإقامة الذي سيمكث فيه اللاعبين حتى موعد المباراة، والذي جرى تجهيزه بالتعاون مع أعضاء الاتحاد والسلطات السنغالية.

وأضافت خضر لـ«الوطن»، أنّ الجميع حاليا بانتظار وصول بعثة الفراعنة بسلام إلى العاصمة السنغالية داكار، والسلطات السنغالية تذلل العقبات، رغم أنّ اليوم الأحد عطلتهم الأسبوعية، لكن الجميع يعمل على قدم وساق لاستقبال البعثة بشكل مشرف.

السفيرة نهى خضر: لا وجود لأمراض في السنغال.. و«إن شاء الله هنكسب»

وأشارت سفيرة مصر بالسنغال، إلى أنّها ليست لديها معلومات دقيقة عن أعداد الجماهير المقرر أن تحضر المباراة، لكن جميع التفاصيل ستتضح خلال اليومين المقبلين، مضيفة أنّ معلب ديامينياديو الذي سيقام عليه اللقاء، يبعد نحو 70 كيلو مترا فقط من داكار.

وأكدت خضر، أنّ تخوف بعض الجماهير من وجود أمراض أو أوبئة في السنغال ليس في محله: «الحمد لله لا يوجد أمراض هنا على الأقل في داكار، والتخوف من مرض الملاريا لا أساس له من الصحة، الأمور هنا آمنة تماما».

وتابعت السفيرة: «بإذن الله أتوقع فوز مصر على السنغال والصعود للمونديال، الجمهور هنا يعلم قوة منتخب مصر ويعمل له 1000 حساب، وأتمنى محمد صلاح يسعدنا مع باقي أبطال المنتخب».