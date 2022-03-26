عاجل.. تركي آل الشيخ يهنئ منتخب مصر بالفوز على السنغال: مبروك وعقبال الإياب

هنأ المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، منتخب مصر بالفوز على منتخب السنغال بهدف نظيف، في المباراة التي انتهت منذ قليل في ذهاب المرحلة النهائية والحاسمة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

تركي آل شيخ ينشر صورة لعلمي مصر والسعودية

مبروك فوز منتخب مصر الشقيق وعقبال الاياب — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 25, 2022

ونشر المستشار تركي آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قال فيها: «مبروك فوز منتخب مصر الشقيق وعقبال الإياب»، ونشر المستشار تركى صورة علم مصر بجوار علم المملكة العربية السعودية ويتوسطهما قلب، في إشارة إلى عمق العلاقات المصرية السعودية.

منتخب مصر يفوز على السنغال

وحقق منتخب مصر فوزا مهما على حساب ضيفه السنغالي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي، وانتهى منذ قليل، في ذهاب الدور النهائي من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأجل الفراعنة حسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم، لمباراة الإياب أمام السنغال، التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل.

قدم المنتخب المصري أدا جيدا خلال اللقاء، ونجح استبسال خط الدفاع في حرمان أسود التيرانجا من تسجيل هدف التعادل، ليخرج من المباراة فائزا بهدف نظيف.