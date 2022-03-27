بعد قليل.. الحكم على اليوتيوبر أحمد حسن بتهمة التحرش بفتاة برسائل «Inbox»

تصدر محكمة جنح الاقتصادية اليوم حكمها على اليوتيوبر أحمد حسن، في قضية التحرش بإحدى الفتيات عن طريق التواصل الالكتروني وطلبه منها مقابلته في فيلته، بعدما أعلن عن حاجته لفتاة تشارك في تصوير أحد الفيديوهات.

التحقيقات: اليوتيوبر تحرش لفظيا بالفتاة

وأحالت جهات التحقيق اليوتيوبر أحمد حسن، إلى المحاكمة بتهمة التحرش بإحدى الفتيات، على موقع التواصل الاجتماعي، وقال المحامي أشرف فرحات دفاع المجني عليها، إن اليوتيوبر أحمد حسن «أرسل إلى موكلته رسائل منافية للآداب عبر الرسائل الخاصة طلب منها خلالها إرسال صور لها بملابس المنزل».

المجني عليها تشرح تفاصيل الواقعة

وكانت الفتاة المجني عليها قد نشرت فيديو على صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، روت خلاله تفاصيل ما تعرضت له من اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش بها جنسيا، وقاتل إنها شاهدت «ستوري» لليوتيوبر أحمد حسن عبر تطبيق واتس آب، قال فيه إنه «محتاج بنت سنها من 20 إلى 35 سنة لفيلم قصير وفيديو هيتصور الأسبوع ده، واللي جاهزة وحابة تشارك معايا تبعتلي صورها وسنها في رسالة دلوقتي».

وأضافت الفتاة أنها أرسلت له رسالة للاستفسار عن طبيعة العمل المطلوب، لكنها فوجئت به يرسل لها رسائل تحرش جنسي، وطلب منها مقابلته في الفيلا الخاصة به بمدينة 6 أكتوبر أمام مول مصر، فتقدمت ضده ببلاغ، وأحيل للمحكمة.