النيابة تستدعي أحمد حسن لسماع أقواله في قضية التحرش

في أول إجراء رسمي بعد سماع أقوال المجني عليها، أمرت جهات التحقيق باستدعاء اليوتيوبر أحمد حسن، للتحقيق معه وسماع أقواله في الاتهامات المنسوبة إليه من الطالبة سما محمد زكي، والتي تقدمت ضده ببلاغ تتهمه فيه بالتحرش بها، وتحريضها على الفسق والفجور، خلال محادثة بينهما على تطبيق «واتس اب»، حين تحدثت إليه بناء على طلبه، إثر إعلانه عن حاجته لفتاة لبطولة فيلم قصير من أنتاجه.

فحص الرسائل المتبادلة بينهما

ويأتي قرار الاستدعاء الصادر بحق أحمد حسن، بعدما استمعت جهات التحقيق لأقوال المجني عليها سما، كما استمعت لأقوال ضابط تولى فحص الرسائل التي تم تبادلها بين المتهم والمجني عليها، كما تولى إجراء التحريات الفنية حول الواقعة، والتي خلصت إلى صحة ارتكاب المتهم الواقعة، حسب أقواله التي نشرتها الوطن في وقت سابق.

المجني عليها

وباشرت جهات التحقيق، تحقيقاتها في واقعة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن، بالتحرش بالمجني عليها سما محمد، وتحريضها على الفسق، خلال محادثة بينهما عبر تطبيق WhatsApp راودها فيها عن نفسها وطلب منها صورًا ولقاء محرم في فيلا بالسادس من أكتوبر، وتواصلت المجني عليها معه، في منتصف يوليو الماضي، بعد إعلانه عن حاجته لفتيات لبطولة فيلم قصير، وتقدمت ضده ببلاغ، بواسطة المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، حيث أُحيل البلاغ للنيابة العامة التي باشرت التحقيق فيه.

وأوضحت المجني عليها في أقوالها، إن المتهم أحمد حسن نشر إعلانًا على الصفحة الخاصة به على إنستجرام، عن حاجته لفتاة من تبلغ من 20 إلى 35 عامًا، لبطولة فيلم قصير.

وأضافت: «أنا كلمته وقلت له أنا عارفاك ومن متابعينك، بس أنا عندي 19 سنة، وبعتله صوري، وهو أُعجب بالصور، وقالي أكلمك واتس أب، وكلمني واتس من رقمه.

وتابعت المجني عليها، أمام جهات التحقيق، أنه طلب صورًا عارية وأرسل لها العديد من الجمل تتغزل في جسدها، كما طلب أن تقيم علاقة محرمة معه، وأنها رفضت وذهبت لتحرير محضر واتهمته بالتحريض على ممارسة الفجور والدعارة، مؤكدة أن ذلك تسبب لها في ضرر نفسي، وذلك بحسب ما ذكرته في المحضر.

شهادة الضابط

كما استمعت جهات التحقيق لأقوال ضابط من شرطة جرائم المعلومات، والذي أكد أن مستخدم الرقم المحمول هو أحمد حسن، واطلع المحقق على تقرير الفحص الفني الصادر من وحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي أعده الضابط في القضية، حول مستخدم رقم الهاتف المحمول الذي قدمته المجني عليها سما محمد في محضرها للشرطة، وكذا حساب «إنستجرام»، حيث تبين ملكية المتهم لهما.