بورسعيد توقع بروتوكول تعاون مع بنك التنمية الصناعية لتشغيل مول الفرما

وقع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، برتوكول تعاون مع بنك التنمية الصناعي، لتشغيل مول الفرما بدءًا من يوم 15 رمضان، لتقديم الخدمات للأهالي وأصحاب المصانع في المحافظة.

جاء ذلك بحضور غادة البيلي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والبنك.

مول الفرما يسوق منتجات أصحاب المصانع

ودعا المحافظ أصحاب المصانع إلى التقديم في مول الفرما خلال أسبوع، لتسويق منتجاتهم، حيث يواجه أصحاب المصانع مشاكل في تسويق منتجاتهم، مشيرا إلى أن برتوكول التعاون مع بنك التنمية الصناعية يهدف لتشجيع المنتج المصري في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن مول الفرما هو مشروع يمثل إضافة للمشروعات العملاقة في المجال التجاري والسياحي بالمحافظة، وذلك تماشياً مع الطفرة التي حققتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد، كما يوفر العديد من فرص العمل لأبناء بورسعيد، مضيفا «المحافظة تصدر 54% من إجمالي صادرات مصر من الملابس الجاهزة».

توفير فرص عمل للشباب

وقدمت غادة البيلي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، الشكر إلى محافظ بورسعيد لإتاحة الفرصة للبنك للتعاون فى مشروع جديد فى محافظة بورسعيد العريقة، استكمالا للتعاون مع تمويل المشروعات الصناعية في جنوب المحافظة.

وأشارت إلى أن بنك التنمية الصناعية يسهم في توفير فرص عمل للشباب، وزيادة الصادرات المصرية، وعرض منتجات المصانع مباشرة بدون وسيط، ما يقلل من ثمنها.

وتبلغ مساحة مول الفرما 15 ألفا و368 متراً مربعاً، وتطل واجهته الشمالية على مساحة من «اللاند سكيب»، يتخللها عدد من الزراعات المختلفة والمساحات المفتوحة.

ويتكون المول من دور أرضي وأول، ويضم جراج للسيارات بطاقة استيعابية 100 سيارة، وتضم الأدوار من الثاني إلى الرابع 150 محلاً تجارياً متعدد الأغراض بمساحات مختلفة، كما يضم الدور الخامس عدداً من المطاعم والكافيهات، ومناطق مفتوحة.