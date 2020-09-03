نائب محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في مشروع مول الفرما

تفقد المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، مشروع مول الفرما الجديد والجاري العمل به وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بشأن المرور الدائم على المشروعات التنموية والخدمية التي تقام على أرض المحافظة.

وتابع عثمان الموقف التنفيذي والإنشائي للمشروع، مؤكدا توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالالتزام بالمواعيد الزمنية المقررة للانتهاء منه.

يذكر أن مشروع مول الفرما في بورسعيد يعد من المشروعات الحضارية الواعدة في المجال التجاري والسياحي ببورسعيد.

ويشمل المشروع سوق تجاري مجمع، على غرار الأسواق الحضارية ببورسعيد، ويشمل مطاعم، ومحال تجارية، وكاميرات مراقبة، ومصاعد داخلية، وأماكن ترفيهية، بالإضافة إلى لاند سكيب للمنطقة المحيطة بما يسهم في دعم وتنشيط القطاع التجاري ببورسعيد.