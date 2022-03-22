محافظ بورسعيد يهنئ سيدات مصر بمناسبة الاحتفال بعيد الأم

قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التهنئة للسيدات والأمهات المصرية بصفة عامة، وأمهات محافظة بورسعيد بصفة خاصة، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.

المحافظ عيد الأم تجسيد لمكانتها في بناء الأمم

وقال المحافظ إن اليوم هو تجسيد و ايمانا بمكانة الأم الكبيرة وعرفانا بدورها الأصيل في بناء الأمم وتأكيدا على الاستمرار في دعمها لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي تضاف إلى سجلها المشرف.

الغضبان: مصر تفتخر بما تحققه الأمهات

وأضاف اللواء عادل الغضبان أن مصر كلها تفتخر وتعتز بما تحققه الأمهات المصرية في ظل قيادة حكيمة تفهمت دور المرأة وأدركت أن الأمم لا ترقى إلا برفعة المرأة، فكانت المرأة المصرية ولا زالت وستظل دائما صمام الأمان للمجتمع بأسره .

ووجه محافظ بورسعيد تحية إجلال وتقدير للأم المصرية في يومها الذي يوافق الحادي والعشرين من مارس كل عام، مشيرًا إلى أن سيدات مصر كافحن على مر التاريخ وأثبتن أنهن قادرين على التغيير والعمل، وتحمل المسئولية وإثبات نفسهن في مختلف المجالات.

المحافظ يهنئ الأم المثالية

من جانب آخر هنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، فى بيان صحفى ميرفت عويضة، الحاصلة على لقب الأم المثالية على مستوى محافظة بورسعيد، وذلك تزامنًا مع احتفالات عيد الأم، حيث كافحت من أجل تربية أبنائها مينا وميرنا، بعد وفاة والدهما منذ عدة سنوات.

وأكد محافظ بورسعيد أن تقدير دور الأم لا يمكن أن يختذل في يوم واحد ولكننا ندين لجميع الأمهات والسيدات بالتقدير والحب، لدورها العظيم في تنشئة الأجيال فهى تحمل على عاتقها أهم مسؤولية، وهي الإنجاب والتربية، فالأم هي عصب المجتمع والنواة الأولي للأسرة، داعيا الله لجميع سيدات مصر أن ينعم عليهن بالصحة والعافية و تحقيق التقدم في جميع المجالات

يذكر أنه قد فازت من محافظة بورسعيد فى مسابقة الأم المثالية التى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي مرفت عويضة إدارية بمدرسة التيمورية الإبتدائية التى قامت بتربية أبنائها بعد وفاة زوجها وبدأت رحلة الكفاح حتى تخرج أبنها مينا صيدلى وابنتها ميىنا طبيبة واعربت الأم المثالية عن سعادتها باختيارها باللقب مشيرة إلى أن زملائها في المدرسة هم من قدموا لها في المسابقة وأنهم كانو داعمين لها خلال رحلة كفاحها