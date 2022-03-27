يتم وفقر ومرض.. تعرف على أوجه التشابه بين أحمد زكي وعبدالحليم حافظ

نحو 45 عامًا، مرَّت على رحيل العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، الذي لا يزال حاضرًا بفنه وأغانيه المبهجة، في أية أمسية فنية، أو لحظات رومانسية، إذ إنه يُعد حالة لم تنتهِ بين محبيه، ورمزًا بين المطربين، ليس فقط في مصر وإنما في الوطن العربي أيضًا.

عدد كبير من جمهور الفن في مصر والوطن العربي، يرى أن هناك تشابهًا كبيرًا بين العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، والنمر الأسود أحمد زكي، رغم وفاتهما في شهرٍ واحد، وخروجهما من محافظة الشرقية، وموهبتهما الفنية التي يتميز كل منهما بها في مجاله، بالإضافة إلى الجماهيرية التي يتمتعان بها حتى الآن.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» أبرز 3 أوجه تشابه بين الفنانين أحمد زكي، وعبدالحليم حافظ.

اليتم

وُلد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، يتيمًا، إذ تُوفيت أمه بعد أيامٍ قليلة من ولادته، وقبل مرور العام الأول على ميلاده، تُوفي والده أيضًا، لينتقل بعدها للعيش مع خاله، ويلعب مع أبناء أعمامه في الترعة الموجودة في القرية، حيث كان يعيش في «الحلوات»، التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، الأمر الذي تسبب في إصابته بمرض البلهارسيا.

وعلى الجانب الآخر، فإن «النمر الأسود» أحمد زكي، وُلد يتيمًا أيضًا، حيث تُوفي والده بعد ولادته مباشرة، لينتقل بعد ذلك للعيش مع جده، واستطاع الحصول على الإعدادية ثم دخل المدرسة الصناعية، كما أنه من مواليد مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

الفقر

كانت علاقة الفنان عبدالحليم حافظ بالأموال لم تكن قوية، إذ كان يُنفق على أعماله الغنائية، وأعضاء فرقته خلال البروفات، فضلًا عن دعوة زملائه على الغداء والعشاء من آنٍ لآخر، فكان يُشاع أنه تُوفي فقيرًا، ولم تكن ثروته المالية كبيرة كما يعتقد البعض.

أما عن أحمد زكي، فلم يكن يحب المال أيضًا، ولم يشغله أن يكون رصيده بالبنك مصحوبا بأصفار عديدة أم لا، على عكس شباب جيله، حيث كان زكي يعلم جيدًا أن المال ما هو إلا مجرد وسيلة يجب ألا ترتقي أبدًا لتصبح هدفًا في الحياة.

المرض

في عام 1956، تلقى الفنان عبدالحليم حافظ، خبر إصابته بتليف في الكبد، نتيجة البلهارسيا واستحمامه في الترع في طفولته، وذلك بالتزامن أيضًا مع إصابته بنزيف في المعدة، ومن هنا بدأ رحلة علاج طويلة سواء كانت داخل مصر أو خارجها، حتى فارق عالمنا في 30 مارس عام 1977، داخل أحد المستشفيات في لندن.

بينما تُوفي الفنان أحمد زكي، في 27 مارس عام 2005، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، وذلك بسبب تدخينه بشراهة، ولكنه تم علاجه على نفقة الدولة في الخارج، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر.