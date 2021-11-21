لأول مرة.. بوستر فيلم «الضربة القوية» لـ أحمد زكي قبل وفاته

حلم سينمائي طويل، كان يحلم الفنان أحمد زكي، بتحقيقه، إلا أنّ المرض والموت حالا دون ذلك، إذ كان يطمح لتقديم أحداث الضربة الجوية بحرب 1973 في فيلم جديد، لينضم إلى قائمة أفلام «ناصر 56» و«أيام السادات».

أحمد زكي يرتدي بدلة عسكرية على أفيش فيلم «الضربة القوية»

وحصلت «الوطن» على الأفيش الرسمي لفيلم الضربة القوية، الذي كان يحلم أحمد زكي، بتجسيده، حيث ظهر على الصورة مُرتديًا بذلة عسكرية، ممزوجة بأجواء الحروب، من طائرات وصواريخ، مدونًا أعلاها اسم «أفلام أحمد زكي».

يوسف فوزي يروي حلم أحمد زكي في «الضربة الجوية»

وكشف الفنان يوسف فوزي، في حوارٍ سابق لـ«الوطن»، مدى قوة علاقته بالفنان الراحل أحمد زكي، منذ تعاونهما سويًا في فيلم «النمر الأسود» عام 1984، وأنَّه ظل يرافقه حتى الأيام الأخيرة من حياته.

وروى يوسف فوزي، الأمنية الفنية الأخيرة للفنان أحمد زكي، قائلًا: «كان لديه شغف لتجسيد دور محمد حسني مبارك، بداية من مشاركته في انتصارات أكتوبر، كونه صاحب الضربة الجوية الأولى»، متابعًا «أتذكر أننا كنا نجلس سويًا في إحدى المرات، وقلد مبارك أمامي، فقد كان هذا الدور بمثابة حلم كبير بالنسبة له».

أخت أحمد زكي تكشف أفيش الضربة القوية

وروت إيمان عطية، أخت الفنان أحمد زكي، تفاصيل حلم أحمد زكي، لتقديم هذا الفيلم، مؤكدة على أنّ أخيها كان يواصل التحضير للعمل على فراش المرض، بجانب أعمال أخرى، حتى قرر تصوير أفيش الفيلم، بصحبة أحد المصورين المعروفين، إلا أنه لم يخرج للنور، طوال هذه السنوات.

يذكر أنّ الفنان أحمد زكي، قد رحل عن عالمنا يوم 27 مارس عام 2005، بعد صراع طويل مع المرض، كما أصيب بالعمى في أيامه الأخيرة، حسبما روى الفنان يوسف فوزي في تصريحات سابقة لـ«الوطن».