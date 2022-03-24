أنغام: أحمد زكي اعتبرني عبد الحليم السيدات.. وشادية أهدتني سلسلة في عيد ميلادي

قالت الفنانة أنغام، إن الفنانة شادية أهدتها في عيد ميلادها السابع، سلسلة عليها لفظ الجلالة وأسورة، مشيرة إلى أن الفنانة صباح، كانت تحضر لمنزل والدها الموسيقار محمد علي سليمان، وأنها كانت تحب الفنان أحمد زكي، وقال له إنها عبد الحليم السيدات، متابعة: «أي حاجة يقولها أحمد زكي ليها قيمة، حتى لو قالي إنت وحشة، وهو كان عنده وجهة نظر، إن طريقة تعبيري تشبه طريقة تعبير عبد الحليم، قدام المسرح».

توقفها عن البكاء بعد الاستماع للكمان

أضافت «أنغام»، خلال استضافتها في برنامج «سهرانين»، مساء اليوم، على فضائية «ON»، ويقدمه الممثل أمير كرارة، أن والدها كان يعزف كمانجا في صغرها، وتتوقف عن البكاء، مبينة أن أسرتها من جهة، والدها ووالدتها فنانين حيث أن جدتها أم والدتها صوتها جميل، وكانت تحب الاستماع لأم كلثوم.

أول مرة اكتشاف أسرتها لصوتها الجميل في عيد ميلادها الخامس

أوضحت الفنانة أنغام، أن أسرتها اكتشف جمال صوتها في عيد ميلادها الخامس، إذ كان يعزف والدها العود، وغنت مع أبيها وعمها الفنان الراحل عماد عبد الحليم، وهنا اكتشفوا صوتها الجميل، إذ غنت أغنية قصيدة أشواق لمؤلفها رياض السنباطي، مواصلة: «وأنا صغيرة مكنتش بسمع أغاني عيال صغيرين، أبويا اتخض لأن الأغنية كانت جديدة، ولسه نازلة السوق وجايب أسطوانتها، وبيشغلها والأغنية لزقت في ودني، وكنت بغني اللحن مضبوظ، بس كلام كتير كنت بقوله غلط».