المالية: توفير كل مقومات النجاح لتجربة المدارس المصرية اليابانية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تطوير قطاعات الصحة والتعليم والثقافة يتصدر اهتمامات الحكومة، حيث تشهد الفترة المقبلة العديد من الإجراءات لتطوير الخدمات العامة من خلال تعزيز التعاون مع شركاء التنمية محليًا ودوليًا، فى إطار مساعى الدولة لإرساء دعائم التنمية المستدامة وفق «رؤية مصر 2030»؛ على نحو يسهم فى تحسين حياة المواطنين، ويتضمن استدامة تطوير الخدمات المقدمة إليهم.

وأعرب الوزير، خلال لقائه مع وفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا» بالقاهرة، عن تقديره لمسيرة التعاون التنموي مع اليابان؛ باعتبارها من شركاء التنمية الدوليين، لافتًا إلى أننا حريصون على الاستفادة من تجربتها الملهمة في مجال التنمية البشرية التى تعد نموذجًا رائدًا، وعنصرًا أساسيًا لدعم جهود التنمية في مواجهة ظاهرة الفقر وتحسين جودة الحياة، وزيادة فرص المواطنين فى الحصول على العمل من خلال ما يكتسبونه من مهارات، واستكمال ما قامت به الدولة من جهود للارتقاء بالبنية الأساسية فى مختلف أنحاء البلاد.

معيط: نسعى للحفاظ علي جودة الخدمات العامة

أضاف الوزير، أن الحكومة تبذل كل جهودها للحفاظ علي جودة الخدمات العامة، من خلال تعزيز نظم الحوكمة، وإرساء أفضل ممارسات الإدارة العالمية، والتخطيط الاستراتيجي.

أكد الوزير، أننا حريصون على الاستفادة من الدعم المالي والفنى المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، خاصة ما يتصل بالتعاون المشترك فى مجالات الصحة والتعليم والثقافة، من خلال مشروعات «التأمين الصحى الشامل»، و«المدارس المصرية اليابانية»، و«المتحف المصرى الكبير».

المالية: مهتمون بتشجيع عودة الحركة السياحية اليابانية إلى مصر

أشار الوزير، إلى اهتمام الحكومة بتشجيع عودة الحركة السياحية اليابانية إلى مصر، خاصة فى ظل تراجع جائحة «كورونا»، لما يمثله قطاع السياحة من أهمية للاقتصاد المصرى، موضحًا أن هناك آفاقًا واسعة للعمل المشترك لتحقيق المزيد من التقدم خاصة على صعيد تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع اليابان.

أكد وفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا»، أن اليابان حريصة على تعزيز التعاون التنموى مع مصر، مع التركيز على دعم جهود التنمية البشرية فى قطاعات الصحة والتعليم والثقافة، لافتًا إلى أنهم مستعدون لتقديم الدعم الكامل لمنظومة «التأمين الصحى الشامل»، والمشاركة فى تطوير «المدارس اليابانية» بمصر.

وأشار إلى اهتمام الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» بمتابعة جهود توفير الدعم اليابانى لمشروعات البنية الأساسية، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، خاصة ما يتعلق بمواجهة ظاهرة «التغيرات المناخية»، بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التغيرات المناخية السابع والعشرين «COP27» نوفمبر المقبل.

حضر اللقاء يوشيفومي أومورا الممثل الرئيسي لمكتب جايكا مصر، كين كاتو ممثل رئيس جديد لمكتب جايكا مصر، ماساو شينو ممثل أول مكتب جايكا مصر، السيدة ميادة مجدي راغب ممثل أول قطري مكتب جايكا مصر، والسفير الدكتور حسام حسين، مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومى فريد، معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، ونسرين لاشين، رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، ودعاء حمدى رئيس وحدة العلاقات الخارجية بوزارة المالية.