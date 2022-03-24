«المالية» تواصل صرف مرتبات مارس لليوم الثاني على التوالي

تواصل وزارة المالية صرف مرتبات شهر مارس 2022 لأكثر من 5 ملايين موظف وعامل بـ 66 وزارة وجهة حكومية صباح اليوم الخميس لليوم الثاني على التوالي بعدما بدأت عمليات الصرف صباح أمس الأربعاء الموافق لـ 23 مارس الحالي.

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2022

ورتبت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2022 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية بكتاب دوري أصدرته في نهاية شهر ديسمبر 2021 حدت خلاله مواعيد الصرف لتكون على مدار 5 أيام تبدأ من يوم الأربعاء 23 مارس وتنتهي من الصرف صباح يوم الأثنين الموافق لـ 28 مارس الحالي.

ووفقاً لجدول صرف مرتبات مارس 2022 يحق للعمال والموظفين بوزرات الصحة والسكان والداخلية والتموين والتجارة الداخلية وقطاع الأعمال العام والتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخارجية والعدل والتنمية المحلية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والري والموارد المائية والزراعة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول و الثروة المعدنية.

كما يصرف موظفو وعمال الجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وجهاز حماية المنافسة ومنع السياسيات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً للكتاب الدوري.

توقف صرف مرتبات مارس لمدة 48 ساعة

ونوهت وزارة المالية إلى أنها ستتوقف عن صرف مرتبات مارس 2022 غداً الجمعة وبعد غد السبت بسبب الإجازات الأسبوعية على أن تواصل عمليات صرف المرتبات يوم الأحد المقبل الموافق 27 مارس الحالي ثم يوم الأثنين الموافق لـ 28 مارس من نفس الشهر في الوقت الذي أكدت فيه أنه وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري ستتيح صرف المرتبات وفقاً للجداول المعلنة في ماكينات الصراف الألى منعا للتكدس والتزاحم.