«سي آي كابيتال» للاستثمارات المالية تعلن نتائجها المالية عن عام 2021

أعلنت «سي آي كابيتال»، للاستثمارات المالية المتخصصة في مجال تقديم الخدمات المالية المتنوعة في مصر، اليوم نتائجها المالية المجمعة لعام 2021.

وبلغ صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية، 681 مليون جنيه، بارتفاع 44% مقارنة بالعام السابق، مسجلة أعلى نتيجة سنوية في تاريخ الشركة منذ إنشائها، وبلغ إجمالي محفظة التمويل 11.3 مليار جنيه.

أهم النتائج المالية والتشغيلية المجمعة

وبلغ إجمالي محفظة التمويل 11.3 مليار جنيه وإجمالي الإيرادات 3,680 مليون جنيه بارتفاع 56% مقارنة بالعام الماضي، وبلغت مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية 57%، وصافي دخل الفائدة 928 مليون جنيه، بارتفاع 13% مقارنة بالعام الماضي، بينما بلغ هامش صافي دخل الفائدة 8.6% وصافي الربح التشغيلي 1,756 مليون جنيه بارتفاع 107% مقارنة بالعام السابق، وسجل صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية، 681 مليون جنيه بارتفاع 44% مقارنة بالعام السابق.

الأنشطة البنكية غير المصرفية التأجير التمويلي

كما بلغ صافي الربح بعد الضرائب 434 مليون جنيه، وأبرمت «كوربليس»، عقودا جديدة بقيمة 5.7 مليار جنيه، بارتفاع 18% مقارنة بالعام السابق، ووصل حجم محفظة التأجير القائمة إلى 8.7 مليار جنيه، وصافي الربح بعد الضرائب المحقق من عمليات التمويل متناهي الصغر 201 مليون جنيه، بارتفاع 60% مقارنة بالعام السابق، كما بلغ إجمالي قروض التمويل متناهي الصغر 1,7 مليار جنيه في نهاية الفترة بارتفاع 60% مقارنة بالعام السابق.

ووصل إجمالي عدد الفروع بنهاية الفترة إلى 051 فرعا، حيث تم افتتاح 3 أفرع جديده منذ بداية العام من العام السابق، فيما بلغ حجم محفظة عمليات التمويل العقاري 338 مليون جنيه بنهاية الفترة، مقارنة بـ163 مليون جنيه في نهاية عام 2020، فيما وصل حجم محفظة سهولة، ذراع المجموعة الخاص بعمليات التمويل الاستهلاكي إلى 123 مليون جنيه بنهاية الفترة.

أنشطة بنوك الاستثمار

• بلغ حجم الأصول المدارة 15.1 مليار جنيه، بارتفاع 44% مقارنة بالعام السابق

• بلغت الحصة السوقية من عمليات السمسرة 6.3%² ، لتحتل سي آي كابيتال بذلك المرتبة الثالثة بين شركات السمسرة في السوق المحلية.

• بلغت إيرادات خدمات الاستشارات المالية 107 مليون جنيه، بارتفاع 4 مرات مقارنة بالعام السابق تعليقا على أداء المجموعة خلال عام 2021.

وقال هشام جوهر، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حققت المجموعة نتائج قياسية في جميع القطاعات، مستفيدة من ارتفاع نشاط الإقراض والأداء غير المسبوق لبنك الاستثمار رغم الصعوبات المترتبة على انتشار فيروس أوميكرون، وتوقعات الأسواق بارتفاع أسعار الفائدة عالميا واضطرابات سلاسل الإمداد».

وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 56% مقارنة بالعام السابق إلى 3.7 مليار جنيه، كما ارتفع صافي الربح بواقع 44% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 681 مليون جنيه، محققاً أعلى أداء في تاريخ الشركة، وارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية ليصل إلى 20.6%.

وخلال عام 2021، قامت المجموعة بمنح قروضا جديدة بقيمة 8.5 مليار جنيه، وبلغ إجمالي حجم محفظة التمويل في المركز المالي للمجموعة 11.3 مليار جنيه بعد خصم 2.4 مليار جنيه للتوريق من خلال كوربليس بنهاية العام.

وارتفعت أيضا نتائج بنك الاستثمار بواقع 4.1 مرة مقارنة بالعام السابق، بعد نجاحه في تنفيذ ست صفقات كبرى بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار من خلال خدمات الاستشارات المالية، وارتفاع الحصة السوقية لخدمات السمسرة، والنمو القوي للأصول المدارة، إلى جانب استمرار نجاح الخدمات المصرفية التجارية.