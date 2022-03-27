إحالة قضية تأديب مسئول سابق متهم بالإساءة للأزهر إلى «تأديبية التعليم» 

قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بإحالة الدعوى رقم 93 لسنة 63 ، ضد المحال/ أ.م ، عضو فني بإدارة الجودة بمنطقة الجيزة الأزهرية، وسابقاً مدير عام إحدي الإدارات بقطاع المعاهد الأزهرية ، والمتهم بتضمين شكوي المقدمة منه إلى مجلس النواب وقائع غير صحيحة تسئ إلى الأزهر الشريف وعلمائه ، إلي المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها لعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .

تفاصيل الاتهام

ونسبت النيابة الإدارية للمحال ، خروجه خلال عام 2017 وبوصفه السابق وبدائرة عمله خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكاً معيباً, وأتى ما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة بأن ضمن شكواه المقدمة إلى مجلس النواب وقائع غير صحيحة تسيئ إلى الأزهر الشريف وعلمائه ، وإستولى على أصول مستندات عمل اللجنة العلمية لتطوير المناهج الإسلامية للمرحلة الابتدائية للأزهر, واحتفظ بها لنفسه ورفض ردها بدون وجه حق فضلًا عن أمه أدلى بأحاديث صحفية وحوارات لإحدي الجرائد تضمنت الإساءة إلى مؤسسة الأزهر.