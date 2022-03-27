«عبدالعال»: فريق استشاري يتولى ترميم مباني منطقة القاهرة التاريخية

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، يرافقه المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، أعمال التطوير الجارية بمنطقة القاهرة التاريخية، والتي توليها الدولة أهمية كبيرة من أجل استعادة المنطقة لأهميتها ومكانتها السياحية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال التطوير تتم بالتنسيق بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية والهيئة الهندسية، وتشمل منطقة خلف مسجد الحاكم بأمر الله وشارع أم الغلام وساحة المشهد الحسيني وباب زويلة ودرب اللبانة.

تحسين النشاطين الاجتماعي والاقتصادي

وأضاف محافظ القاهرة، أن الرؤية العامة لمشروع تطوير القاهرة التاريخية تقوم على حفظ وتحسين النشاطين الاجتماعي والاقتصادي للنسيج العمراني، وتكوين مقصد سياحي تاريخي جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه هناك فريق استشاري متخصص في تاريخ المنطقة يتولى مهمة ترميم المباني والاستغلال الأمثل للفراغات.

تذليل الصعوبات

وأكد محافظ القاهرة، تذليل كل الصعوبات من أجل سرعة الانتهاء من المشروع باعتباره مشروع قومي، مشيرًا إلى أنه سيتم نقل كل الأنشطة والورش التي لا يتناسب وجودها مع طبيعة المنطقة إلى مشروع شمال الحرفيين الجاري تنفيذه بحي منشأة ناصر.