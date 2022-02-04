ما تريد معرفته عن «مجمع شمال الحرفيين».. يضم أنشطة القاهرة التاريخية

قال مصدر بمحافظة القاهرة، إن مجمع شمال الحرفيين، الجاري تنفيذه حاليا بنطاق حي منشأة ناصر، يستغرق إتمامه حوالي عام، حتى يكون جاهزا لاستيعاب كل الأنشطة والورش، التي لا يتناسب وجودها مع طبيعة مشروع إحياء القاهرة التاريخية وأهميتها السياحية.

مجمع شمال الحرفيين على 60 فدانا

أشار المصدر لـ«الوطن»، إلى أنه بعد الانتهاء من إخلاء منطقة شمال الحرفيين، التي تتعدى مساحتها نحو 60 فدانا، بالقرب من محور جيهان السادات، تم العمل فورا، على إقامة ما يقرب من 1000 ورشة ومحل، بالإضافة إلى عدد من الوحدات السكنية والمشروعات الخدمية وغيرها.

وأوضح أن الهدف من إقامة هذا التجمع الحرفي، نقل الأنشطة الصناعية والورش غير المناسبة، التي لا تتلائم مع خطة تطوير وإحياء القاهرة التاريخية، مثل مغالق الخشب ومصانع الثلج وورش السمكرة وخلافه، حيث سيتم نقل تلك الأنشطة إلى تجمع الحرفيين، بعد الانتهاء من إقامة المشروع.

حصر الأنشطة غير المناسبة دون إضرار

أضاف المصدر، أنه جار حصر الأنشطة غير المناسبة بكل مواقع القاهرة التاريخية، التى تخضع للتطوير، مثل: منطقة جامع الحاكم وشارع المعز ودرب اللبانة ومنطقة الحسين والدرب الأحمر وبابي الفتوح والنصر، وغيرها، تمهيدا للتواصل مع أصحاب تلك الأنشطة، للتوافق حول اختيار البديل الأنسب لهم، لافتا إلى أن كل مواطن سيحصل على حقه بشكل عادل، مع مراعاة عدم الإضرار بصاحب أي منشأة.

دعم الحرف التراثية

أكد أنه سيتم إحداث نقلة حضارية بالقاهرة التاريخية، واستعادة الوجه الحضاري والتاريخي، وإزالة التشوهات التي لحقت بتلك المواقع، وتشجيع الحرف التراثية الموجودة، مع الحفاظ على النسيج العمراني للسكان، وعدم الإضرار بهم، مشيرا إلى أنه في حال وجود عقار بحاجة إلى أعمال صيانة وترميم، سيتم التنسيق مع السكان.

إقامة ورش وخدمات

تابع المصدر، بالإشارة إلى أن مشروع التجمع الحرفي بشمال الحرفيين، تتراوح مساحة الورش فيه ما بين 12 و40 متر مربع للورشة الواحدة، مع إقامة مبان خدمية للورش، ومدرسة مهنية على مساحة 1600متر مربع، علاوة على أسواق للجملة، وسوق تجاري، ومنافذ بيع ونادي اجتماعي، وموقف ميكروباص والسرفيس وخدماته، على مساحة تتجاوز 11 ألف م2.

ويتضمن المشروع إقامة مسجد وكنيسة على مساحة تتجاوز 3600 متر مربع، فضلا عن إنشاء وحدة إسعاف، ووحدة صحية، وسجل مدني، ووحدة إطفاء، ونقطة شرطة ومخبز.

وحدات سكنية

في إطار خطة القضاء على العشوائيات، التي تنفذ داخل محافظة القاهرة، من المقرر أن تشتمل منطقة شمال الحرفيين، على إنشاء 15 عمارة سكنية، بحيث يضم كل عقار 40 وحدة سكنية، باجمالى 600 وحدة، ومساحة الشقة 83 م2 ، فضلا عن إقامة 3 عمارات، تضم 180 وحدة سكنية، مساحة الشقة الواحدة 75 م2.