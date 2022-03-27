«قمة مصر للأفضل» تكرم رئيس الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء بمنحه جائزة الإنجاز المؤسسي

كرمت قمة مصر للأفضل في دورتها السابعة، مساء اليوم السبت، حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء بمنحه جائزة الإنجاز المؤسسي(Top achievers) لعام 2021.

وقالت الإعلامية دينا عبد الفتاح أمين عام قمة مصر للأفضل، إن حصول المهندس حسن عبد العزيز على درع التكريم يأتي تقديرًا لدوره في تحقيق مستويات غير مسبوقة من الإنجاز والريادة في المشروعات التي يديرها ويشرف عليها الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء ما أسهم بقوة في استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة ذات الآفاق الواعدة.

وأضافت: "إن التكريم يأتي أيضا في ظل ما قدمه شخصكم الكريم خلال سنوات طويلة ضمن مجهودات عظيمة لخدمة التنمية الشاملة في مصر، وتحقيق العديد من المستهدفات والإنجازات في مجال التنمية العمرانية."

وانطلقت القمة هذا العام تحت شعار “الجمهورية الجديدة – قصة الإنجاز والعمل”، احتفاءا بنجاحات الاقتصاد المصري وتمكنه من التغلب على التحديات لصناعة تجربة اقتصادية واجتماعية تتوجه بنا إلى “الجمهورية الجديدة”، التي ستمثل تغيير لأسلوب الإدارة الحديثة في الدولة المصرية، وأن تكون مصر ذات اقتصاد تنافسي يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويؤسس لشراكة مستدامة بين الحكومة والقطاع الخاص في وحدة تتمتع بالقدرة على التكيف وروح المبادرة وثقة جميع أصحاب المصلحة في قدرتهم على إحداث التغيير الإيجابي لكافة المؤشرات التنموية ودفع العمل إلى الأمام ولفت الانتباه إلى التحديات التي تؤثر على مستقبل المجتمع.

ويقوم بتسليم تكريمات القمة عدد من الوزراء، في تقليد سنوي للمنظمين، حيث تعبر النتائج التي يتم إعلان تفاصيلها خلال القمة، عن جهود الدولة المصرية لتعزيز نمو الاقتصاد والنجاحات التي حققها رغم تداعيات جائحة كورونا، كما تؤكد على تنامي قوة الاقتصاد المصري بما يضم من شركات وشخصيات قيادية قادرة على المنافسة والنجاح.