«قمة مصر للأفضل» تكرم عددًا من شركات الدواء والرعاية الصحية لمساهمتها في دعم الدولة لمواجهة جائحة كورونا

كرمت قمة مصر للأفضل في دورتها السابعة، مساء اليوم السبت، عددًا من شركات الدواء والرعاية الصحية الذين حققوا نجاحات استثنائية خلال العام الماضي وفقاً لنتائج الأعمال والمؤشرات المالية والسوقية، وساهموا في دعم الدولة المصرية في مواجهة جائحة كورونا

وقامت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والإعلامية دينا عبد الفتاح أمين عام قمة مصر للأفضل بتسليم الجوائز للشركات الفائزة والتي ضمت كلاً من: فايزر مصر للمستحضرات الدوائية والحيوية، وأسترازينيكا مصر، وسانوفي مصر، وشركة المهن الطبية للأدوية، وشركة التشخيص المتكاملة القابضة (IDH)، وشركة ماركيرل للصناعات الدوائية، وشركة ابن سينا فارما، وشركة راميدا .

وتعد «قمة مصر للأفضل» أكبر احتفالية سنوية لتكريم الأفضل من الشخصيات والشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري والحياة العامة، وتحتفي بالناجحين في العديد من القطاعات التنموية والاجتماعية، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومشاركة حكومية موسعة بحضور عدد من الوزراء والمسئولين وقادة الاقتصاد وصانعي السياسات، وكبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات، ومديري الأعمال والمبتكرين والأكاديميين والخبراء والمنظمات الدولية والشركاء الإقليميين والدوليين، وتحظى القمة بتغطية موسعة من وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية المصرية والعربية.

وانطلقت القمة هذا العام تحت شعار "الجمهورية الجديدة - قصة الإنجاز والعمل"، احتفاءا بنجاحات الاقتصاد المصري وتمكنه من التغلب على التحديات لصناعة تجربة اقتصادية واجتماعية تتوجه بنا إلى "الجمهورية الجديدة"، التي ستمثل تغيير لأسلوب الإدارة الحديثة في الدولة المصرية، وأن تكون مصر ذات اقتصاد تنافسي يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويؤسس لشراكة مستدامة بين الحكومة والقطاع الخاص في وحدة تتمتع بالقدرة على التكيف وروح المبادرة وثقة جميع أصحاب المصلحة في قدرتهم على إحداث التغيير الإيجابي لكافة المؤشرات التنموية ودفع العمل إلى الأمام ولفت الانتباه إلى التحديات التي تؤثر على مستقبل المجتمع.