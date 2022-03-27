معلومات عن أميرة هاني بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة

تصدرت الفنانة أميرة هاني، تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصةً بعدما كشفت عبر حسابها الخاص على منصّات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تعرضها لأزمةٍ صحيةٍ شديدة، مشيرة إلى أنّ السبب وراء ذلك الضغط الزائد التي تعرضت له خلال الفترة الماضية.

وقالت هاني: «الضغط خلى جسمي يفقد توازنه، واكتشفت إنّ الإنسان لحظة هي لحظة ما بين الضحك، وإنك تقع عشان نحمد ربنا على نعمة الصحة، ونعم كتيرة إحنا واخدينها ضمان».

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن الفنانة أميرة هاني.

مسيرة أميرة هاني الفنية بدأت مبكرا

استطاعت أميرة هاني، ممثلة مصرية، أن تبدأ مشوارها الفني مبكرًا، وهي لا تزال طالبة في الثانوية، إذ شاركت في أول عمل درامي لها، والذي يحمل اسم «العمة نور».

أميرة هاني في مسلسل «العمة نور»

جسّدت الفنانة أميرة هاني، خلال مسلسل «العمة نور»، الذي عرض في عام 2003، شخصية «قمر منير»، وهو من إخراج عادل الأعصر، وتأليف محمود أبو زيد.

لتشارك الفنانة أميرة هاني، في العام التالي بمسلسل «محمود المصري»، مع عدد كبير من نجوم الفن، كان من أبرزهم: «محمود عبدالعزيز، هشام سليم، سامي العدل، سمية الخشاب، غادة عبدالرازق، أحمد خليل»، وغيرهم من الفنانين، لتتوالى بعد ذلك أعمالها الدرامية.

أعمال أميرة هاني في مجال السينما

وخاضت الفنانة أميرة هاني، تجربة السينما، من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال السينمائية الناجحة، مثل: «مافيش غير كده»، و«ساعة نص»، و«سكر بره».

مسلسل الرسوم المتحركة «زينة»

وخلال عام 2021، شاركت الفنانة أميرة هاني، في مسلسل الرسوم المتحركة «زينة»، مع عدد كبير من الفنانين، مثل: «بشرى، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، محمود فارس، إخراج مصطفى البنا»، وتأليف حسن عبدالموجود، والطاهر شرقاوي، وهاني عبد المريد.