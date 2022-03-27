قرار عاجل من المحكمة الاقتصادية ضد اليوتيوبر أحمد حسن: غرامة 20 ألف جنيه

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، تغريم اليوتيوبر أحمد حسن بتهمة التعدي على فتاة عبر محادثات إلكترونية، مبلغ مالي 20 ألف جنيه.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 262 لسنة 2022 جنح اقتصادي، قيام المتهم أحمد حسن «يوتيوبر»، بالتحرش الإلكتروني جنسيا بفتاة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

إحالته اليوتيوبر للمحكمة الاقتصادية

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق، إحالته للمحكمة الاقتصادية، وذلك بعد ظهور إحدى الفتيات التي تدعي «س. أ»، خلال مقطع فيديو بثته عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم فيه اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش الجنسي بها، من خلال طلبه أن تأتي معه إلى فيلته الخاصة.

وخلال الفيديو، تحدثت الفتاة أيضا عن وجود «إسكرينات شوتس» من المحادثات بينها وبين المتهم أحمد حسن، لم ينتظر المتهم حتي ظهر أيضا هو الآخر في مقطع فيديو مع زوجته «زينب»، ونفي كافة الاتهامات الموجهة له، قائلا: «ممكن أي حد يزور أي محادثة»، واستعرض عدد من الاسكرينات المزيفة، مؤكدا أنه بإمكان أي شخص فعل ذلك.