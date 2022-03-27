أسعار التكييفات 2022.. تبدأ بـ7050 جنيها في الأسواق

سجّلت أسعار التكييفات 2022 تباينًا سعريًا، حيث اختلفت بحسب العلامة التجارية للمنتج، كما تلاحظ تراجع الإقبال على شراء التكييفات خلال الموسم الحالي، بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، حسب ما أكد أشرف هلال، رئيس الشعبة العامة للأدوات والأجهزة المنزلية في الغرف التجارية.

وتوقع رئيس الشعبة العامة للأدوات والأجهزة المنزلية في الغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انتعاشة في مبيعات التكييفات خلال أشهر الصيف، مع ارتفاع درجات الحرارة.

أسعار التكييفات 2022

يبحث كثيرون عن تكييفات بأسعار مناسبة لظروفهم، وترصد «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أسعار التكييفات 2022، في العلامات التجارية المختلفة، والتي جاءت كما يلي:

- تكييف شارب 1.5 حصان دون بلازما بسعر 7050 جنيهًا.

- تكييف شارب 1.5 حصان بارد وساخن دون بلازما بسعر 7550 جنيهًا.

- تكييف كاريير 1.5 حصان بارد وساخن أويتي ماكس يباع بسعر 7700 جنيهًا.

- تكييف كاريير 2.25 حصان ساخن وبارد أويتي ماكس بسعر 10100 جنيه.

- تكييف إل جي 1.5 حصان بارد وساخن ببلازما بسعر 8500 جنيه.

- تكييف يونيون إير 2.25 حصان بارد وساخن إنفرتر بلازما ديجيتال 13100 جنيه.

- تكييف فريش 2.25 حصان دون بلازما بارد 8500 جنيه.

- تكييف تورنيدو فري ستاند 5 حصان بسعر 22.100 جنيه.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

وتقدم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في موسمي الصيف والشتاء، عدّة نصائح للمواطنين لترشيد استهلاك أجهزة التكييف، ومنها غلق الأبواب والنوافذ لمنع تسريب الهواء، وتظليل الغرفة بالستائر قبل تشغيل التكييف، وضبط درجة الحرارة بحيث لا تقل عن 25 درجة مئوية، وعدم استخدام التكييف عندما تكون درجة حرارة الجو مناسبة في حدود 25 مئوية، وغلق جهاز التكييف قبل مغادرة الغرفة بنحو 15 دقيقة.

كما تضمّنت النصائح مراعاة استخدام التكييف المناسب للمكان المراد تبريده، والمواظبة الدورية على صيانة جهاز التكييف بتنظيف فلتر الهواء، والتأكد من أنّ جميع الأجزاء المتحركة في جهاز التكييف تعمل بسهولة، وأنّ حركة سريان هواء المكيف سهلة وتعمل بكفاءة عالية، كما يفضل اختيار الجهاز الأقل استهلاكًا للكهرباء عند الشراء، ويتم التعرف على ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجهاز.