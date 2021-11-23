خطوات صيانة وحفظ التكييفات خلال فصل الشتاء.. «غطي الوحدة الخارجية»

مع الانخفاض المحلوظ في درجات الحرارة، وتقلبات الطقس التي شهدناها على مدار الأيام الماضية، بدأ الكثير من المواطنين في الاستغناء عن استخدام المكيفات الهوائية، مع الحرص على تنظيفها حتى لا تتأثر بفترة توقفها خلال الشتاء.

صيانة وتخزين التكييف في فصل الشتاء

وتستعرض «الوطن» خطوات وإرشادات لصيانة التكييف بشكل صحيح وفقًا لموقع Wikihow على النحو التالي:

أولًا: تنظيف التكييف:

- في البدابة عليك فصل التيار الكهربائي عن التكييف.

- قم بتنظيف الجسم الخارجي للجهاز «الكومبريسور» باستخدام الهوائي الكهربائي «الباور» لتنظيفه من الأتربة.

- استخدم قطعة قماش مبللة بعد ذلك لتنظيف الجزء الخارجي والجوانب من الأتربة.

- بعد الانتهاء من تنظيف الجزء الخارجي يتم فكه لتنظيف المروحة من الداخل.

- بعد ذلك تأتي مرحلة غسل الفلتر الداخلي جيدًا بالماء والمنظف بالإضافة إلى تنظيف خرطوم الصرف من الأتربة.

خطوات تخزين التكييف:

- بعد أن تنتهي من تنظيف التكييف من الداخل والخارج تأكد جيدًا من تجفيفه بشكل كامل.

- قم بفك وتنظيف أنابيب التوصيل جيدًا.

- قم بتشغيل الجهاز مدة لا تقل عن 3 ساعات على درجة حرارة متوسطه قد تصل لـ30 درجة لتجفيفه من الداخل.

- يفضل إجراء الصيانة المطلوبة على يد المتخصصين قبل تخزين الجهاز.

- احرص على تغطية الجهاز بغطاء مناسب واختيار مواد لا تساعد على الخدش.

- التأكد من فصل التيار الكهربائي وإغلاق المفاتيح جيدًا لتجنب تسرب الكهرباء.

- قم بتغطية الوحدة الخارجية للحفاظ عليها نظيفة وآمنة من أتربة فصل الشتاء القوية، من خلال استخدام غطاء حماية على الوحدة الخارجية، ويتوجب عليك إزالته قبل حتى التفكير في إعادة تشغيله، أو حتى تجربته ما إذا كان يعمل أو لا مع بداية فصل الصيف، حيث إن الاحتفاظ بالغطاء عند التشغيل ولو لدقيقة واحدة، يتسبب في مشكلات عدة قد تعطل الجهاز بالكامل.