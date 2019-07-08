8 نصائح من "الكهرباء" لترشيد استهلاك أجهزة التكييف

يزداد معدل استهلاك أجهزة التكييف في فصل الصيف، نظرا لارتفاع درجات الحرارة، وقدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نصائح للمواطنين لترشيد استهلاك أجهزة التكييف، كالتالي:

1) أغلق الأبواب والنوافذ لمنع تسريب الهواء وتظليل الغرفة بالستائر قبل تشغيل التكييف.

2) اضبط درجة الحرارة بحيث لا تقل عن 25درجة مئوية ولا تستخدم التكييف عندما تكون درجة حرارة الجو مناسبة في حدود 25درجة مئوية.

3) اغلق جهاز التكييف قبل مغادرة الغرفة بحوالي 15 دقيقة.

4) راعى استخدام التكييف المناسب للمكان المراد تبريده.

5) المواظبة الدورية على صيانة جهاز التكييف بتنظيف فلتر الهواء، والتأكد من ان جميع الأجزاء المتحركة في جهاز التكييف تعمل بسهولة وأن حركة سريان هواء المكيف سهلة وتعمل بكفاءة عالية.

6) افحص نظام التكييف فوراً بواسطة متخصصين في حالة الإحساس بعدم التبريد بالصورة المناسبة.

7) تجنب أن يكون ثرموستات جهاز التكييف بالقرب من اللمبات أو مصدر للحرارة وكذلك تجنب استخدام مزيل الرطوبة أثناء تشغيل جهاز التكييف.

8) عند شراء جهاز التكييف اختر الجهاز الأقل استهلاكاً للكهرباء ويتم التعرف على ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجهاز.