122 منتجا يحصدون ميداليات «ذهب وفضة وبرونز» بمسابقة المنتجات الغذائية التراثية

تحت رعاية نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة اختتمت فعاليات الدورة الاولى للمسابقة الوطنية للمنتجات الغذائية التراثية والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" خلال شهر مارس الجاري بمشاركة متسابقين من مختلف محافظات الجمهورية حيث تم الاعلان عن فوز 122 منتج غذائي من اجمالي 645 منتج مشارك بـ 51 ميدالية ذهبية و34 ميدالية فضية و37 ميدالية برونزية، كما اختتمت فعاليات المعرض التسويقي والترويجي المنظم للمشاركين في المسابقة وذلك بمشاركة 100 عارض.

مدير «اليونيدو» وممثل «الفاو» يشاركان في الحفل الختامي

وشارك في فعاليات الحفل الختامي للمسابقة الدكتور باسل الخطيب المدير الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» ونصر الدين جاح ممثل منظمة الامم المتحدة للغذاء والزراعة «الفاو» وأحمد رضا معاون الوزيرة لشئون الصناعة والمشرف على المراكز التكنولوجية و السيدة ميشيل حراري - نائب مدير مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا لدى القاهرة والسيد كيريل لوردانوف - رئيس التعاون في سفارة كندا بمصر عن السفارة و السيد احمد رزق نائب ممثل منظمة اليونيدو

وقال المدير الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» إن مسابقة المنتجات الغذائية التراثية تهدف للحفاظ على الاغذية التراثية المصرية وتعزيز سلاسل القيمة لهذه المنتجات بالسوقين المحلي والخارجي، مشيراً الى ان منظمة اليونيدو قامت بجهود كبيرة للاعداد لهذه المسابقة من خلال عمل مسح شامل لمنتجي الاغذية التراثية في كافة محافظات الجمهورية والعمل على الارتقاء بمنتجاتهم للوصول الى مختلف الاسواق العالمية.

الخطيب: منح المشاركين حقوق امتياز لاستخدام علامة «منتج تراثي»

وأضاف الخطيب أن المسابقة تضمنت منح كافة المشاركين حقوق امتياز لاستخدام علامة «منتج تراثي» لتسويق المنتجات التي شاركت في المسابقة، مشيراً الى انه سيتم ايضاً خلال المرحلة المقبلة وضع خطة عمل بالتعاون مع كافة الشركاء المنظمين للمسابقة لتطوير وتسويق وتصدير المنتجات الغذائية التراثية المصرية وربطها مع كافة القطاعات الاقتصادية في مصر.

وأشار أحمد رضا معاون الوزيرة لشئون الصناعة والمشرف على المراكز التكنولوجية إلى أهمية الأغذية التراثية في التعريف بالتراث الغذائي والحفاظ على الهوية التاريخية للغذاء المصري ومساعدة صغار المنتجين على النفاذ للأسواق الداخلية والخارجية وربط قطاع السياحة بقطاع المنتجات الغذائية التراثية، لافتا الي الجهود الكبيرة لوزارة التجارة والصناعة في دعم الاغذية التراثية والحفاظ عليها ومساندة كافة المصنعين لهذه الأغذية مع تقديم كافة الخدمات اللازمة لهم عن طريق مراكز التكنولوجيا والابتكار ومن ثم تحقيق التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

وأوضح ان فعاليات المسابقة تضمنت عقد عدد من الجلسات الحوارية بمشاركة عدد كبير من الخبراء المصريين في مجال الغذاء كما تم عقد لقاءات ثنائية بين العارضين والجهات الحكومية المشاركة بهف تعزيز جهود الدولة والقطاع الخاص لتطوير قطاع المنتجات الغذائية التراثية وزيادة صادراتها للاسواق الخارجية.

ولفت معاون وزيرة التجارة والصناعة ان لجنة تحكيم المسابقة ضمت اكثر من 150 محكم من عمداء كليات الزراعة والاقتصاد المنزلي واعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية وخبراء الغذاء بالجهات الحكومية وعدد من أشهر الطهاة ونشطاء الغذاء على مواقع التواصل الاجتماعي واحد كبار المنتجين واحد المستهلكين، مشيراً إلى أن اللجنة الاستراتيجية للمسابقة تضمنت وزارات التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضى والبيئة والتضامن الاجتماعى والسياحة والاثار ومنظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة وجامعة المنوفية ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى وجهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وغرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية ومركز تحديث الصناعة وجمعية الطهاه المصرية.